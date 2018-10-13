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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:13
Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
У разі, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:30
Когда Порошенко продал (переписал?) Ленинскую Кузню в пользу Тигипко - рошенко заплатил подоходный налог?
Или всё передаётся из одного "слепого траста", в ещё "более слепой", и налоги платить не нужно?
И таких примеров - тысячи. Даже какие-то заросшие мохом ТЦ (торговые центры) в райцентрах продаются (переписываются) из офшора в офшор, без каких-либо налогов. А что говорить о "заводах-пароходах"?
И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера".
Если керманычи хотят продавать украинский газ по "мировым" "рыночным" ценам - то каждый украинец должен получать свою долю с выручки. А у нас как? Прибыль прячется на всяких прокладках в Лихтенштейнах, Монаках, и Швейцариях?
Так чего "жаловаться на зеркало, когда лицо кривое"?
Где там обещанная "борьба с офшорами" и "деолигархизация"?
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:25
Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
Вы правы. И я понимаю таких людей. Я не удивляюсь. Я ужасаюсь. Я сам приспосабливаюсь - в такой стране живу. Но я в меру стараюсь - как бы в рамках оставаться.
Поясню, почему не уверен , что "это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных". Это не адекватный ответ - это ответ обезьяны - которая копирует - как может хозяина. Ударение на слове - хозяин. Адекватный ответ уважающего себя человека - попытаться избавиться от такой чумы - а не становиться самому таким же. Даже уехать из такой страны - и то более нормальный ответ на это. Пусть "пересичные" требуют нормальное законодательство - законы адекватные об отзыве президента и депутатов после 100 дней, если не выполнили свою программу конкретную на первые 100 дней - избирать всех по конкретным программам. Адекватно было бы внести криминальную и материальную ответственность за обман керманычами в предвыборной программе избирателей - это нормальный ход для нормальных людей.
Я нормальный простой человек - мне не хочется отвечать вору- карманнику или хулигану тем же, я не пойду после их нападения,мелочь по карманам тоже тырить или лезть с хулиганскими приставаниями к прохожим, не стану подстраиваться под таких. Я хочу что бы приехала полиция и изолировала их от порядочных людей - как прокаженных.
Есть психологический механизм - формирующий маньяков и извращенцев. Если кто-то особенно в детстве подвергся насилию и тп., он с большой вероятностью сам начинает "вибрировать" на частоте насильника. То есть насилие иногда не чисто физический акт - но и моральный, прогибает жертву морально под насильника. Но сломить морально можно не всякого.
У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок - пока украинцы его не выучат. Жуть жить в социальной среде - керманычей- очумевших от стяжательства, не знающих меры маньяков и миллионов пересичных, вибрирующих с ними в одном ритме.
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