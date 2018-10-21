Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Додано: Пон 22 жов, 2018 23:25

Вкладчик1234 написав: И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера". И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера".

Вы правы. И я понимаю таких людей. Я не удивляюсь. Я ужасаюсь. Я сам приспосабливаюсь - в такой стране живу. Но я в меру стараюсь - как бы в рамках оставаться.Поясню, почему не уверен , что "это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных". Это не адекватный ответ - это ответ обезьяны - которая копирует - как может хозяина. Ударение на слове - хозяин. Адекватный ответ уважающего себя человека - попытаться избавиться от такой чумы - а не становиться самому таким же. Даже уехать из такой страны - и то более нормальный ответ на это. Пусть "пересичные" требуют нормальное законодательство - законы адекватные об отзыве президента и депутатов после 100 дней, если не выполнили свою программу конкретную на первые 100 дней - избирать всех по конкретным программам. Адекватно было бы внести криминальную и материальную ответственность за обман керманычами в предвыборной программе избирателей - это нормальный ход для нормальных людей.Я нормальный простой человек - мне не хочется отвечать вору- карманнику или хулигану тем же, я не пойду после их нападения,мелочь по карманам тоже тырить или лезть с хулиганскими приставаниями к прохожим, не стану подстраиваться под таких. Я хочу что бы приехала полиция и изолировала их от порядочных людей - как прокаженных.Есть психологический механизм - формирующий маньяков и извращенцев. Если кто-то особенно в детстве подвергся насилию и тп., он с большой вероятностью сам начинает "вибрировать" на частоте насильника. То есть насилие иногда не чисто физический акт - но и моральный, прогибает жертву морально под насильника. Но сломить морально можно не всякого.У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок все более в жесткой форме - пока украинцы его не выучат. Если так и не выучат - то от таких уроков закономерно вымрут, как не прошедшие очередной эволюционный этап. Жуть - жить в социуме - керманычей- очумевших алчных стяжателей, и миллионов пересичных, вибрирующих с маньяками в одном ритме.