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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 22:13
Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
У разі, якщо член домогосподарства не має доходів, бо перебуває у складних життєвих обставинах через хворобу, або в складі домогосподарства є працездатні алко- чи наркозалежні (за наявності довідки від лікаря), онкохворі (за наявності висновку ЛКК), субсидію вправі призначити Комісія з питань призначення житлових субсидій.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 22:30
Когда Порошенко продал (переписал?) Ленинскую Кузню в пользу Тигипко - рошенко заплатил подоходный налог?
Или всё передаётся из одного "слепого траста", в ещё "более слепой", и налоги платить не нужно?
И таких примеров - тысячи. Даже какие-то заросшие мохом ТЦ (торговые центры) в райцентрах продаются (переписываются) из офшора в офшор, без каких-либо налогов. А что говорить о "заводах-пароходах"?
И чего удивляться субсидиям в квартирах для сдачи? Это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных. Как и прочие "евро-номера".
Если керманычи хотят продавать украинский газ по "мировым" "рыночным" ценам - то каждый украинец должен получать свою долю с выручки. А у нас как? Прибыль прячется на всяких прокладках в Лихтенштейнах, Монаках, и Швейцариях?
Так чего "жаловаться на зеркало, когда лицо кривое"?
Где там обещанная "борьба с офшорами" и "деолигархизация"?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:25
Re: Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт
Вы правы. И я понимаю таких людей. Я не удивляюсь. Я ужасаюсь. Я сам приспосабливаюсь - в такой стране живу. Но я в меру стараюсь - как бы в рамках оставаться.
Поясню, почему не уверен , что "это адекватный ответ офшорам керманычей и прочим panama papers от пересичных". Это не адекватный ответ - это ответ обезьяны - которая копирует - как может хозяина. Ударение на слове - хозяин. Адекватный ответ уважающего себя человека - попытаться избавиться от такой чумы - а не становиться самому таким же. Даже уехать из такой страны - и то более нормальный ответ на это. Пусть "пересичные" требуют нормальное законодательство - законы адекватные об отзыве президента и депутатов после 100 дней, если не выполнили свою программу конкретную на первые 100 дней - избирать всех по конкретным программам. Адекватно было бы внести криминальную и материальную ответственность за обман керманычами в предвыборной программе избирателей - это нормальный ход для нормальных людей.
Я нормальный простой человек - мне не хочется отвечать вору- карманнику или хулигану тем же, я не пойду после их нападения,мелочь по карманам тоже тырить или лезть с хулиганскими приставаниями к прохожим, не стану подстраиваться под таких. Я хочу что бы приехала полиция и изолировала их от порядочных людей - как прокаженных.
Есть психологический механизм - формирующий маньяков и извращенцев. Если кто-то особенно в детстве подвергся насилию и тп., он с большой вероятностью сам начинает "вибрировать" на частоте насильника. То есть насилие иногда не чисто физический акт - но и моральный, прогибает жертву морально под насильника. Но сломить морально можно не всякого.
У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок все более в жесткой форме - пока украинцы его не выучат. Если так и не выучат - то от таких уроков закономерно вымрут, как не прошедшие очередной эволюционный этап. Жуть - жить в социуме - керманычей- очумевших алчных стяжателей, и миллионов пересичных, вибрирующих с маньяками в одном ритме.
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:43
В Англии можно выйти на протест против брексита, утвержденного по инициативе самого же народа на референдуме, у нас нет. Вот когда бы*** само перестанет быть им, тогда с ним станет считаться власть.
Black Jack - White Business
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:13
Если бы все протестовали хотя бы пассивно - как мы с вами, не здоровые и аморальные, криминальные действия воспринимались большинством как не приемлемые и не допустимые - то такая ментальность формирует социум - вокруг грязных людей образовывался бы вакуум. Они не получали бы поддержки и одобрения от окружающих - за "грязное дыхание", они не имели бы энергии. Я тут не говорю о воспитании от родителей, а именно об окружении с детства в школе, в армии и тп, они конечно бы не поднимались на вершину социума. Вот это украинское - " не з"їм - так понадкусюю" в основе всех наших проблем - это стремлние жить за чужой счет, просто навредить соседу , даже "задаром". В нормальном социуме это не допустимо и в итоге ведет к самоуничтожению нации. Что бы было что воровать - кто-то же должен производить эти товары и ценности , что бы было что воровать и за счет чего жить. А кто захочет работать на воров ? Фактически наши зарплаты - это обворованные труженники, на которых наживаются "керманычи" -и их лакеи. А коммуналка ? У нас люди гордятся тем - что живут за чужой счет , а не тем, что приносят социуму пользу. Но социум не может существовать - когда каждый живет воровством , хитростью , за чужой счет. Откуда тогда будет браться добро для разворовывания ? Рост и формирование наших керманычей начинается с детства - и в школе, во дворе , в ВУЗе, на работе, лидерами становились именно такие с грязным дыханием. Их качества не были позором в школе, наоборот их уважали и им подажали. Никто не рождается президентом или депутатом - эти люди формировались много лет - с детства и получали поддержку-авторитет - а не отторжения общества. Люди наши очень дико реагируют на "богатство". Почему-то считают, что богатство - это главный атрибут успеха в жизни и нужно "любой ценой" - якобы ценнее ничего нет.. А правильно понимать - что важно иметь необходимое в достатке для жизни, и для душевного комфорта, но именно не "больше или лучше чем у соседа".
Спорил с одним авторитетом - он говорит - что важно только материальное, то что можно потрогать руками, говорит " я имею авто и это круто, это мне приятно" - а духовное - ощущения - чушь. Но почему такие авторитеты не понимают - что ощущения от владения материальными вещами - тоже не материальны - а духовны или душевны - в итоге он стремится получить совсем не материальную "приятность" ? Радость можно получать не только от владения авто к примеру, лучше чем у соседа, но и от не материальных вещей? При том владение авто - требует забот - и не всегда окупается, если человек не особо куда ездит. А денег и хлопот с ним много. То такая радость может и не вполне адекватная? В обществе не здоровый психологический микроклимат.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 23 жов, 2018 15:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:20
Один вор крадёт у другого - и так по кругу.
В этой системе новое добро не создаётся
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 23 жов, 2018 15:30
Но в итоге это ведет к самоуничтожения нации рано или поздно. Часть проедается ведь , много что вывозится в оффшоры. То есть сколько веревочке не виться.... Мне нравится быть по возможности порядочным , честным - не потому что меня за это похвалят , просто мне приятно не делать зло, иногда даже делать добро, но у нас как раз наоборот - обществом честность, умеренность, порядочность не поощряется, людей это даже БЕСИТ . В нашей стране это даже наказуемо, если человек просто хочет быть здоровым и дышать чистым воздухом, и не выдыхать зловоние. У нас считают - что вполне можно дышать смрадом и выдыхать фекалии - но владение автомобилем или пачками денег - это все может компенсировать сторицей. Поэтому приходится - если честность и доброжелательность создают для меня угрозу здоровью, жизни и тп, то я тоже поступаю "как все". Но остаюсь в рамках. И так бывает редко. Вполне можно быть порядочным даже в нашей стране. Но это очень не просто и приходится плыть против течения. Поймите правильно - я не тупой герой - который во что бы то ни стало - хочет и требует порядка в обществе - ни смотря ни на что. Часто приходится идти на компромиссы у нас. Все необходимое для жизни и здоровья должно быть в достатке. Это первично. У каждого нормального чела должен быть инстинкт и у большинства здоровых людей он есть - все что ведет к разрушению общества - отторгается инстинктивно деструктивные процессы, нормальному человеку как бы "не приятно" разрушать общественное благополучие, и урвать себе за это пачки денег - фактически бумаги. Почему у нас не так ?
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