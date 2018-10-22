Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Додано: Вів 23 жов, 2018 15:13

ruvex написав: kalinavalera1 написав: У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок все более в жесткой форме - пока украинцы его не выучат. Если так и не выучат - то от таких уроков закономерно вымрут, как не прошедшие очередной эволюционный этап. Жуть - жить в социуме - керманычей- очумевших алчных стяжателей, и миллионов пересичных, вибрирующих с маньяками в одном ритме. У нас , у украинцев нет другого выхода. Жизнь будет повторять все тот же урок все более в жесткой форме - пока украинцы его не выучат. Если так и не выучат - то от таких уроков закономерно вымрут, как не прошедшие очередной эволюционный этап. Жуть - жить в социуме - керманычей- очумевших алчных стяжателей, и миллионов пересичных, вибрирующих с маньяками в одном ритме.

В Англии можно выйти на протест против брексита, утвержденного по инициативе самого же народа на референдуме, у нас нет. Вот когда бы*** само перестанет быть им, тогда с ним станет считаться власть. В Англии можно выйти на протест против брексита, утвержденного по инициативе самого же народа на референдуме, у нас нет. Вот когда бы*** само перестанет быть им, тогда с ним станет считаться власть.

Если бы все протестовали хотя бы пассивно - как мы с вами, не здоровые и аморальные, криминальные действия воспринимались большинством как не приемлемые и не допустимые - то такая ментальность формирует социум - вокруг грязных людей образовывался бы вакуум. Они не получали бы поддержки и одобрения от окружающих - за "грязное дыхание", они не имели бы энергии. Я тут не говорю о воспитании от родителей, а именно об окружении с детства в школе, в армии и тп, они конечно бы не поднимались на вершину социума. Вот это украинское - " не з"їм - так понадкусюю" в основе всех наших проблем - это стремлние жить за чужой счет, просто навредить соседу , даже "задаром". В нормальном социуме это не допустимо и в итоге ведет к самоуничтожению нации. Что бы было что воровать - кто-то же должен производить эти товары и ценности , что бы было что воровать и за счет чего жить. А кто захочет работать на воров ? Фактически наши зарплаты - это обворованные труженники, на которых наживаются "керманычи" -и их лакеи. А коммуналка ? У нас люди гордятся тем - что живут за чужой счет , а не тем, что приносят социуму пользу. Но социум не может существовать - когда каждый живет воровством , хитростью , за чужой счет. Откуда тогда будет браться добро для разворовывания ? Рост и формирование наших керманычей начинается с детства - и в школе, во дворе , в ВУЗе, на работе, лидерами становились именно такие с грязным дыханием. Их качества не были позором в школе, наоборот их уважали и им подажали. Никто не рождается президентом или депутатом - эти люди формировались много лет - с детства и получали поддержку-авторитет - а не отторжения общества. Люди наши очень дико реагируют на "богатство". Почему-то считают, что богатство - это главный атрибут успеха в жизни и нужно "любой ценой" - якобы ценнее ничего нет.. А правильно понимать - что важно иметь необходимое в достатке для жизни, и для душевного комфорта, но именно не "больше или лучше чем у соседа".Спорил с одним авторитетом - он говорит - что важно только материальное, то что можно потрогать руками, говорит " я имею авто и это круто, это мне приятно" - а духовное - ощущения - чушь.Но почему такие авторитеты не понимают - что ощущения от владения материальными вещами - тоже не материальны - а духовны или душевны - в итоге он стремится получить совсем не материальную "приятность" ? Радость можно получать не только от владения авто к примеру, лучше чем у соседа, но и от не материальных вещей? При том владение авто - требует забот - и не всегда окупается, если человек не особо куда ездит. А денег и хлопот с ним много. То такая радость может и не вполне адекватная? В обществе не здоровый психологический микроклимат.