Українці розлучаються, щоб отримати субсидію - експерт

Додано: Вів 23 жов, 2018 15:30

Вкладчик1234 написав: kalinavalera1 написав: Откуда тогда будет браться добро для разворовывания ? Откуда тогда будет браться добро для разворовывания ?

Один вор крадёт у другого - и так по кругу.

В этой системе новое добро не создаётся Один вор крадёт у другого - и так по кругу.В этой системе новое добро не создаётся

Но в итоге это ведет к самоуничтожения нации рано или поздно. Часть проедается ведь , много что вывозится в оффшоры. То есть сколько веревочке не виться.... Мне нравится быть по возможности порядочным , честным - не потому что меня за это похвалят , просто мне приятно не делать зло, иногда даже делать добро, но у нас как раз наоборот - обществом честность, умеренность, порядочность не поощряется, людей это даже БЕСИТ. В нашей стране это даже наказуемо, если человек просто хочет быть здоровым и дышать чистым воздухом, и не выдыхать зловоние. У нас считают - что вполне можно дышать смрадом и выдыхать фекалии - но владение автомобилем или пачками денег - это все может компенсировать сторицей. Поэтому приходится - если честность и доброжелательность создают для меня угрозу здоровью, жизни и тп, то я тоже поступаю "как все". Но остаюсь в рамках. И так бывает редко. Вполне можно быть порядочным даже в нашей стране. Но это очень не просто и приходится плыть против течения.Поймите правильно - я не тупой герой - который во что бы то ни стало - хочет и требует порядка в обществе - ни смотря ни на что. Часто приходится идти на компромиссы у нас. Все необходимое для жизни и здоровья должно быть в достатке. Это первично. У каждого нормального чела должен быть инстинкт и у большинства здоровых людей он есть - все что ведет к разрушению общества - отторгается инстинктивно, деструктивные процессы, нормальному человеку как бы "не приятно" разрушать общественное благополучие, и урвать себе за это пачки денег -а фактически бумаги. Подобные инстинкты есть даже у животных. Почему у нас не так ? У нас вечный СОВОК - "нам хлеба не надо, работу давай" - материальное все - якобы зло, нужно жить и идти на смерть за идеи "светлого будущего". Или как сейчас - тоже якобы "жить нужно чисто национальными идеями" и уничтожать нацию, народ лишениями, отсутствием самого необходимого для жизни?Почему у нас государство занимается идеологией - вот в цивилизованных странах - там демократия. Никакой идеологии никто никому не навязывает. Государство выполняет свои функции - обеспечивать народу все необходимое для жизни, а кто что думает и какие идеи у него в мыслях никого не интересует. Вот если поступки у чела не правильные - вредят обществу - тут сразу полиция это обезвреживает. Люди объединяются в общество - для безопасности и полноценного сытого удобного существования, а не для "реализации идей". Языки сформировались у людей в процессе и для совместной работы - труда для безопасности и облегчения создания ВВП. Чтобы легче результативнее было добывать все необходимое для жизни. В стадах зверей слов не было - им трудно было понимать друг друга. Но язык не создавали насильно и для идейных соображений, а для совместной работы - труда, что бы обеспечить все необходимое. Почему у нас не ставят - как у всех нормальных людей цель государства - благополучие населения ? Нормальная безопасная жизнь - это главная идея и цель государства и единственная, основоположная. Деструктивно у нас, но многие пытаются нажиться и урвать себе на этом кусок. Придумывают "сепаров" - но при благополучной жизни у нас никто не захочет отделяться от нас. А при нищенской жизни странно "автоматами и идеями" людей удерживать в голоде и холоде. Просто благополучная жизнь сразу уничтожит всех "сепаров". За чем отделяться и уезжать от хорошей жизни ?