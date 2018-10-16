Автомобілі BMW традиційно користуються підвищеною увагою з боку українських любителів машин.
Дивися повний текст Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не доводиться.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:20
Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не доводиться.
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:20
X5 Это самый ломучий кросовер на рынке, знающие люди обходят это ведроо 10ой дорогой
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:16
то-то я смотрю сколько желающих избавиться от б/у БМВ в Украине и не только. Предложений на рынке неприлично много. Ведь соотношение цена/качество этих автомобилей одно из наихудших в мире.
Но у них есть и плюсы - это очень хорошие, долго служащие двигатели. За это их и любят.
Что касается классной управляемости, то у меня сложилось впечатление, что у старых машин ее нет совсем. По ходу, это обычная реклама. Битых бмв не зря очень много. Но это очень субъективно, конечно.
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