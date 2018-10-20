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Названо вживані BMW, в
надійності яких сумніватися не...

Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:20

Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не...

Пропонуємо до обговорення:
Автомобілі BMW традиційно користуються підвищеною увагою з боку українських любителів машин.

Дивися повний текст Названо вживані BMW, в надійності яких сумніватися не доводиться.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:20

X5 Это самый ломучий кросовер на рынке, знающие люди обходят это ведроо 10ой дорогой
invincible
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:16

то-то я смотрю сколько желающих избавиться от б/у БМВ в Украине и не только. Предложений на рынке неприлично много. Ведь соотношение цена/качество этих автомобилей одно из наихудших в мире.

Но у них есть и плюсы - это очень хорошие, долго служащие двигатели. За это их и любят.

Что касается классной управляемости, то у меня сложилось впечатление, что у старых машин ее нет совсем. По ходу, это обычная реклама. Битых бмв не зря очень много. Но это очень субъективно, конечно.
buratinyo
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:08

А де 34 та 39?
34, якщо заправляти та міняти мастило буде їздити до тих пір, поки не згниє кузов. А для 39-го вже потрібно і по ходовці щось ремонтувати. Але це не Х5 ремонтувати. В рази дешевше.
jeugen
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