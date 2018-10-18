Про це повідомив прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34
Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34
Вимушений крок, проте чи дасть це результат
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