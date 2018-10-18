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Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34

Вимушений крок, проте чи дасть це результат
https://censor.net.ua/blogs/3092564/vte ... uzya_usphu
arturkamd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:29

газ Украинской добычи нам продают в 30раз дороже себестоимости ....это ротердам 10+..
germ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:53

Что только не сделаешь, что-бы деньги получить.
И это перед выборами. По количеству мелькания этого базарника в телевизоре, он собирается в Президенты идти.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:15

Вінницьким гастролерам час збирати валізи на виїзд до Ростова.
Manchester
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