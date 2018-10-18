Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Пон 22 жов, 2018 09:53

Что только не сделаешь, что-бы деньги получить.

И это перед выборами. По количеству мелькания этого базарника в телевизоре, он собирается в Президенты идти.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!