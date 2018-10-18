Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Пон 22 жов, 2018 11:54

Саме по собі підняття ціни - це норма, і ціна нормальна. Проблема в економіці держави і зубожінні населення.



Якщо обдумувати, у влади було 3 варіанти:

1. Підняти ціну і за рахунок цього отримати кредит від МВФ (як і сталося);



2. Не піднімати ціну тільки для населення (тобто використовувати свій газ як засіб для зниження ціни), зате пообіцяти (і продемонструвати!) якісь зміни в економіці держави, що забезпечать отримання кредиту від МВФ.

Проте одразу-ж появиться старий механізм корупції на різниці в тарифах, з котрим наші антикорупупи в житті не справляться. Ми просто зробим крок назад і нічого не виграємо;



3. Не піднімати ціну розірвати співпрацю з МВФ, результат - дефолт.



Якщо уважно переглянути - правильних варіантів серед цих взагалі немає.

Правильним, і єдиним, що могло виправити ситуацію, була-б робота на протязі останніх 4-х років по відновленню і розвитку економіки держави. Проте не зроблено НІЧОГО!!! Ні змін в системі оподаткування, ні державних програм по розвитку середнього й малого бізнесу (ті що були настільки жалюгідні і були з таким списком "умов", що й згадувати не варто), - НІЧОГО! За рахунок чого в економіці держави щось могло змінитись? Ми просто просиділи на дупі 4 роки і нічого не зробили, навіть до довоєнного рівня економіку ще не повернули.



Добре ще газ - в нас був варіант 2, хоча особисто я був-би проти нього (я працював на теплоенерго - розкрадання там були колосальні, що вже говорити про облгази). А як щодо імпортних товарів? Ціни зросли втричі і тут ні на чому не зіграєш.



Саме нездатність влади запропонувати якісь механізми розвитку економіки змушують МВФ вимагати інших джерел. По великому рахунку МВФ по-барабану звідки ми будемо брати гроші на забезпечення кредиту. Нехай населення хоч з голим задом сидить - їх це хвилювати не буде. Це має бути переживанням влади.

Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)

Жаль в нас одні тільки барани.