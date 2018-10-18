Про це повідомив прем'єр-міністр.
Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34
Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34
Вимушений крок, проте чи дасть це результат
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:29
газ Украинской добычи нам продают в 30раз дороже себестоимости ....это ротердам 10+..
Додано: Пон 22 жов, 2018 09:53
Что только не сделаешь, что-бы деньги получить.
И это перед выборами. По количеству мелькания этого базарника в телевизоре, он собирается в Президенты идти.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:54
Саме по собі підняття ціни - це норма, і ціна нормальна. Проблема в економіці держави і зубожінні населення.
Якщо обдумувати, у влади було 3 варіанти:
1. Підняти ціну і за рахунок цього отримати кредит від МВФ (як і сталося);
2. Не піднімати ціну тільки для населення (тобто використовувати свій газ як засіб для зниження ціни), зате пообіцяти (і продемонструвати!) якісь зміни в економіці держави, що забезпечать отримання кредиту від МВФ.
Проте одразу-ж появиться старий механізм корупції на різниці в тарифах, з котрим наші антикорупупи в житті не справляться. Ми просто зробим крок назад і нічого не виграємо;
3. Не піднімати ціну розірвати співпрацю з МВФ, результат - дефолт.
Якщо уважно переглянути - правильних варіантів серед цих взагалі немає.
Правильним, і єдиним, що могло виправити ситуацію, була-б робота на протязі останніх 4-х років по відновленню і розвитку економіки держави. Проте не зроблено НІЧОГО!!! Ні змін в системі оподаткування, ні державних програм по розвитку середнього й малого бізнесу (ті що були настільки жалюгідні і були з таким списком "умов", що й згадувати не варто), - НІЧОГО! За рахунок чого в економіці держави щось могло змінитись? Ми просто просиділи на дупі 4 роки і нічого не зробили, навіть до довоєнного рівня економіку ще не повернули.
Добре ще газ - в нас був варіант 2, хоча особисто я був-би проти нього (я працював на теплоенерго - розкрадання там були колосальні, що вже говорити про облгази). А як щодо імпортних товарів? Ціни зросли втричі і тут ні на чому не зіграєш.
Саме нездатність влади запропонувати якісь механізми розвитку економіки змушують МВФ вимагати інших джерел. По великому рахунку МВФ по-барабану звідки ми будемо брати гроші на забезпечення кредиту. Нехай населення хоч з голим задом сидить - їх це хвилювати не буде. Це має бути переживанням влади.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:31
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:45
Та не питання все має бути ринковим. Але тоді для чого платити податки за те що ми маємо? Люди голосують ногами. Тут скоро осьануться одні бездарі, топ чинуші, пенсіонери. Цікаво буде.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53
locustsucol
по Вашему цена газа по формуле Ротердам+ - это рыночная цена?
Как раз при наличии нормального рынка, в том числе и газа своей добычи, стоимость была бы существенно ниже.
Ни о какой продаже по себестоимости тут и речи не идет.
Недавно тут была статья о том что Нафтогаз сформировал около 1/6 всей доходной составляющей бюджета... то есть мы имеем не что иное как скрытый налог, да еще и разворовываемый вдоль и поперек (одни премии за "выигранное в суде дело" чего стоят).
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53
А хіба податки платяться не для сплати за газ, а на армію, медицину, поліцію, кордон, виконання державних міжнародних обов'язків, дороги, суди і таке інше? І небездарі тікають туди, де податки витрачаються на газ? Що за дурня? Може навпаки - не небездарі, а саме дурні та совки тікають кудись, де податки витрачаються за газ, аби зруйнувати ринок та країну в цілому? Совок від цього зник. То куди, у Венесуелу?
То це добре що вони кудись тікають. Наприклад на запоребрік.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:00
Поддержу вас в том, что повышение цены является вынужденным с позиции получения финансирования МВФ.
Однако, информация о снижении коррупции при повышении потребительской цены - неправда, которую вы (надеюсь, по непониманию, а не злонамерению) помогаете распространять власти.
С повышением цены реализации коррупция в газовой сфере растет, а не снижается.
Те 5-6 млрд кубов, которые добывают частные компании, и которые они ранее были "вынуждены" экспортировать в Европу, потому что цена на внутреннем рынке была низкой, сегодня сам же Нефтегаз за государственные деньги и деньги потребителей (то есть наши с вами) выкупает у частников по высоким ценам внутреннего рынка, которые на 20-30% выше (!!!) оптовых цен в Восточной Европе.
Если раньше, потратив 50-80 долларов на добычу каждой 1000 кубов, частные добытчики (а мы знаем, кто это - Ахметов, Злочевский, Буряки, Котвицкий-Аваков) должны были потратить еще 20-40 долларов на транзит, чтобы продать где-нибудь в Польше за 200-250 долларов, то теперь и напрягаться не нужно - Нетфегаз заберет все по 300 долларов без дополнительных затрат (разве что на откат Коболеву-Витренко, но так как свечку не держал, голословно говорить не буду).
Вот вам подтверждение - закупка Нефтегазом по цене 8200 тыс грн без НДС (когда цена для населения, на секундочку, была еще 5600 грн без НДС).
https://news.finance.ua/ua/news/-/43222 ... dpryyemstv
Считаем - по 100-150 долларов на каждой 1000 кубов, купленной у частников. Умножаем на 5-6 млн раз по 1000 кубов, и получаем 500-900 млн долларов в год коррупции! В гривнах это 14-25 млрд!
Также, поскольку потребительская цена все дальше отдаляется от понесенных на добычу расходов, не лишним будет напомнить о реальной себестоимости добычи газа Нефтегазом - его дочерней компанией Укргазодобычей (полагаю, никто не поспорит с тем, что от требований МВФ поднять цену для населения, расходы на добычу не растут):
гросс-себестоимость - 80 долларов за 1000 кубов;
полная себестоимость - 92 доллара за 1000 кубов.
Детально разобрано здесь:
В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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