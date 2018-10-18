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Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив прем'єр-міністр.

Дивися повний текст Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:34

Вимушений крок, проте чи дасть це результат
https://censor.net.ua/blogs/3092564/vte ... uzya_usphu
arturkamd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:29

газ Украинской добычи нам продают в 30раз дороже себестоимости ....это ротердам 10+..
germ
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 09:53

Что только не сделаешь, что-бы деньги получить.
И это перед выборами. По количеству мелькания этого базарника в телевизоре, он собирается в Президенты идти.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:54

Саме по собі підняття ціни - це норма, і ціна нормальна. Проблема в економіці держави і зубожінні населення.

Якщо обдумувати, у влади було 3 варіанти:
1. Підняти ціну і за рахунок цього отримати кредит від МВФ (як і сталося);

2. Не піднімати ціну тільки для населення (тобто використовувати свій газ як засіб для зниження ціни), зате пообіцяти (і продемонструвати!) якісь зміни в економіці держави, що забезпечать отримання кредиту від МВФ.
Проте одразу-ж появиться старий механізм корупції на різниці в тарифах, з котрим наші антикорупупи в житті не справляться. Ми просто зробим крок назад і нічого не виграємо;

3. Не піднімати ціну розірвати співпрацю з МВФ, результат - дефолт.

Якщо уважно переглянути - правильних варіантів серед цих взагалі немає.
Правильним, і єдиним, що могло виправити ситуацію, була-б робота на протязі останніх 4-х років по відновленню і розвитку економіки держави. Проте не зроблено НІЧОГО!!! Ні змін в системі оподаткування, ні державних програм по розвитку середнього й малого бізнесу (ті що були настільки жалюгідні і були з таким списком "умов", що й згадувати не варто), - НІЧОГО! За рахунок чого в економіці держави щось могло змінитись? Ми просто просиділи на дупі 4 роки і нічого не зробили, навіть до довоєнного рівня економіку ще не повернули.

Добре ще газ - в нас був варіант 2, хоча особисто я був-би проти нього (я працював на теплоенерго - розкрадання там були колосальні, що вже говорити про облгази). А як щодо імпортних товарів? Ціни зросли втричі і тут ні на чому не зіграєш.

Саме нездатність влади запропонувати якісь механізми розвитку економіки змушують МВФ вимагати інших джерел. По великому рахунку МВФ по-барабану звідки ми будемо брати гроші на забезпечення кредиту. Нехай населення хоч з голим задом сидить - їх це хвилювати не буде. Це має бути переживанням влади.
Стадо баранів, котрі очолює лев завжди отримає перемогу над стадом левів, котрі очолює баран. (Наполеон)
Жаль в нас одні тільки барани.
abvertaras
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:31

  germ написав:газ Украинской добычи нам продают в 30раз дороже себестоимости ....это ротердам 10+..

Что еще должны тебе по себестоимости продавать? Нефть, золото, бумагу, цемент? Почему именно газ, и по какому такому закону тебе должны что-то продавать не по рыночной стоимости?
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:45

Та не питання все має бути ринковим. Але тоді для чого платити податки за те що ми маємо? Люди голосують ногами. Тут скоро осьануться одні бездарі, топ чинуші, пенсіонери. Цікаво буде.
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53

locustsucol
по Вашему цена газа по формуле Ротердам+ - это рыночная цена?
Как раз при наличии нормального рынка, в том числе и газа своей добычи, стоимость была бы существенно ниже.
Ни о какой продаже по себестоимости тут и речи не идет.
Недавно тут была статья о том что Нафтогаз сформировал около 1/6 всей доходной составляющей бюджета... то есть мы имеем не что иное как скрытый налог, да еще и разворовываемый вдоль и поперек (одни премии за "выигранное в суде дело" чего стоят).
AlexODS
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:53

  Дикий не Дикий написав:Та не питання все має бути ринковим. Але тоді для чого платити податки за те що ми маємо? Люди голосують ногами. Тут скоро осьануться одні бездарі, топ чинуші, пенсіонери. Цікаво буде.

А хіба податки платяться не для сплати за газ, а на армію, медицину, поліцію, кордон, виконання державних міжнародних обов'язків, дороги, суди і таке інше? І небездарі тікають туди, де податки витрачаються на газ? Що за дурня? Може навпаки - не небездарі, а саме дурні та совки тікають кудись, де податки витрачаються за газ, аби зруйнувати ринок та країну в цілому? Совок від цього зник. То куди, у Венесуелу?
То це добре що вони кудись тікають. Наприклад на запоребрік.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 13:00

  abvertaras написав:Саме по собі підняття ціни - це норма, і ціна нормальна. Проблема в економіці держави і зубожінні населення.

Якщо обдумувати, у влади було 3 варіанти:
1. Підняти ціну і за рахунок цього отримати кредит від МВФ (як і сталося);

2. Не піднімати ціну тільки для населення (тобто використовувати свій газ як засіб для зниження ціни), зате пообіцяти (і продемонструвати!) якісь зміни в економіці держави, що забезпечать отримання кредиту від МВФ.
Проте одразу-ж появиться старий механізм корупції на різниці в тарифах, з котрим наші антикорупупи в житті не справляться. Ми просто зробим крок назад і нічого не виграємо;


Поддержу вас в том, что повышение цены является вынужденным с позиции получения финансирования МВФ.

Однако, информация о снижении коррупции при повышении потребительской цены - неправда, которую вы (надеюсь, по непониманию, а не злонамерению) помогаете распространять власти.

С повышением цены реализации коррупция в газовой сфере растет, а не снижается.

Те 5-6 млрд кубов, которые добывают частные компании, и которые они ранее были "вынуждены" экспортировать в Европу, потому что цена на внутреннем рынке была низкой, сегодня сам же Нефтегаз за государственные деньги и деньги потребителей (то есть наши с вами) выкупает у частников по высоким ценам внутреннего рынка, которые на 20-30% выше (!!!) оптовых цен в Восточной Европе.

Если раньше, потратив 50-80 долларов на добычу каждой 1000 кубов, частные добытчики (а мы знаем, кто это - Ахметов, Злочевский, Буряки, Котвицкий-Аваков) должны были потратить еще 20-40 долларов на транзит, чтобы продать где-нибудь в Польше за 200-250 долларов, то теперь и напрягаться не нужно - Нетфегаз заберет все по 300 долларов без дополнительных затрат (разве что на откат Коболеву-Витренко, но так как свечку не держал, голословно говорить не буду).

Вот вам подтверждение - закупка Нефтегазом по цене 8200 тыс грн без НДС (когда цена для населения, на секундочку, была еще 5600 грн без НДС).

https://news.finance.ua/ua/news/-/43222 ... dpryyemstv

Считаем - по 100-150 долларов на каждой 1000 кубов, купленной у частников. Умножаем на 5-6 млн раз по 1000 кубов, и получаем 500-900 млн долларов в год коррупции! В гривнах это 14-25 млрд!

Также, поскольку потребительская цена все дальше отдаляется от понесенных на добычу расходов, не лишним будет напомнить о реальной себестоимости добычи газа Нефтегазом - его дочерней компанией Укргазодобычей (полагаю, никто не поспорит с тем, что от требований МВФ поднять цену для населения, расходы на добычу не растут):

гросс-себестоимость - 80 долларов за 1000 кубов;
полная себестоимость - 92 доллара за 1000 кубов.

Детально разобрано здесь:
В "Укргазвидобуванні" назвали собівартість видобутку газу
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