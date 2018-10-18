Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:08
единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:08
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:09
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:15
Амбалдинг, т.е. процесс перехода от совковой государственной монополии с фиктивными ценами и воронкой денег из бюджета за енергозатраты населения - возможен только через приведение цен на внутреннем рынке к рыночным. Никакой инвестор, никакая компания мира не впряжется в долю енергетической инфраструктуры, пока цена не будет хотябы на 80% соотвествовать рыночной.
Вся проблема в том, что у нас в политике уже почти 20 лет присутствует болезнь имени тимошенко "хочустатьпрезидентом", которая оседлала и сама же успешно и выращивает шизофренический совковый миф про бесплатный газ. Эта паразитическая глупость хорошо прививается людям, нежелающим дружить с логикой и думать хотябы на 1 год вперед.
Воспаленная реакция этой части избирателей почтоянно пугает к сожалению законодательную и исполнительную власть. В том числе и текущую худо бедно либерально-социалистическую. Если бы они не были такими трусами, и не мечтали попасть снова в верховну раду и кабмин, то уже бы года два как перемучались и забыли бы, в том числе и истерики тимошенко.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:45
Для умеющих читать там написано другое - оптовая цена, по которой Нефтегаз выкупает у частников (8200 без НДС) на 20-30% выше, чем оптовая цена в Восточной Европе, куда эти частники экспортировали свой газ до "реформы".
Повторяю вопрос - коррупции нет?
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:02
Стоимость газа в Лондоне - 310 доллара за 1000 кубов , стоимость газа для простого украинца - 303 доллара за 1000 кубов , зарплата в Лондоне 4200 доллара , зарплата украинца 178 доллара . Зарплат в газовом секторе Украины простых слесарей , бухгалтеров , инженеров особенно в облгазах 185-250 доллара ,зарплата в Лондоне работников газового хозяйства инженеры , строители , слесаря 4500-6000 доллара , получайте непонятная странность в Украине сверх мировые цены , но зарплаты низшей Африки , почему так ? никто из власть имущих не может нам ответить на это, только вот премии выписывать себе умеют хорошо.
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:11
Re: Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройс
это Тимошенко такую удачную пластику сделала, что стала один в один как Сеня? Или Сеня тоже не способен был думать на год вперед?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:24
))) все проблема в том что из за таких вот высказываний умные люди (в тч и я) давным давно свалили .
тут все хотят стать президентом и не только ЮВТ .
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:36
Основной упор премьера на : “Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%.", при этом стыдливо умалчивая, что с 1 мая они вырастут на оставшиеся 36,5%, т.е. до тех же вожделенных 60.
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:10
RomanTik, в ответ на Вашу ретроспективу дам другую
19 июня 2013
Президент Виктор Янукович заявил, что в Украине не будут повышены цены на газ, несмотря на то, что этого требует Международный валютный фонд.
Как сообщает пресс-служба главы государства, он назвал требование МВФ, которое является одним из условий выделения Украине нового транша кредита, неприемлемым.
"Те требования, которые выдвигает сегодня МВФ, они для нас неприемлемы. Это повышение уровня оплаты населения за газ. Мы не можем на это согласиться. Потому что это может иметь негативные социальные последствия для населения", - сказал Янукович во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами фракций парламента.
Полная ссылка:
Играюсь в депозиты с 1999 года. В ФГВФЛ был только один раз.
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