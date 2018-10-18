Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Пон 22 жов, 2018 13:15

AlexODS написав: locustsucol

по Вашему цена газа по формуле Ротердам+ - это рыночная цена?

Как раз при наличии нормального рынка, в том числе и газа своей добычи, стоимость была бы существенно ниже.

Ни о какой продаже по себестоимости тут и речи не идет.

Недавно тут была статья о том что Нафтогаз сформировал около 1/6 всей доходной составляющей бюджета... то есть мы имеем не что иное как скрытый налог, да еще и разворовываемый вдоль и поперек (одни премии за "выигранное в суде дело" чего стоят). locustsucolпо Вашему цена газа по формуле Ротердам+ - это рыночная цена?Как раз при наличии нормального рынка, в том числе и газа своей добычи, стоимость была бы существенно ниже.Ни о какой продаже по себестоимости тут и речи не идет.Недавно тут была статья о том что Нафтогаз сформировал около 1/6 всей доходной составляющей бюджета... то есть мы имеем не что иное как скрытый налог, да еще и разворовываемый вдоль и поперек (одни премии за "выигранное в суде дело" чего стоят).

Амбалдинг, т.е. процесс перехода от совковой государственной монополии с фиктивными ценами и воронкой денег из бюджета за енергозатраты населения - возможен только через приведение цен на внутреннем рынке к рыночным. Никакой инвестор, никакая компания мира не впряжется в долю енергетической инфраструктуры, пока цена не будет хотябы на 80% соотвествовать рыночной.Вся проблема в том, что у нас в политике уже почти 20 лет присутствует болезнь имени тимошенко "хочустатьпрезидентом", которая оседлала и сама же успешно и выращивает шизофренический совковый миф про бесплатный газ. Эта паразитическая глупость хорошо прививается людям, нежелающим дружить с логикой и думать хотябы на 1 год вперед.Воспаленная реакция этой части избирателей почтоянно пугает к сожалению законодательную и исполнительную власть. В том числе и текущую худо бедно либерально-социалистическую. Если бы они не были такими трусами, и не мечтали попасть снова в верховну раду и кабмин, то уже бы года два как перемучались и забыли бы, в том числе и истерики тимошенко.