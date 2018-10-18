Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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makishin60 написав:Стоимость газа в Лондоне - 310 доллара за 1000 кубов , стоимость газа для простого украинца - 303 доллара за 1000 кубов , зарплата в Лондоне 4200 доллара , зарплата украинца 178 доллара . Зарплат в газовом секторе Украины простых слесарей , бухгалтеров , инженеров особенно в облгазах 185-250 доллара ,зарплата в Лондоне работников газового хозяйства инженеры , строители , слесаря 4500-6000 доллара , получайте непонятная странность в Украине сверх мировые цены , но зарплаты низшей Африки , почему так ? никто из власть имущих не может нам ответить на это, только вот премии выписывать себе умеют хорошо.
в дополнение интересный факт из жизни лондонцев: люди с доходом менее 10000 фунтов в год (более 350 тыс. грн. в год) считаються низкообеспечеными и такие доходы не обланаются налогами, а в Украине не облается налогами только 204 грн. в год...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно. НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить?
Волгарь написав:Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно. НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить?
например в США нет НДС, а есть налог с продаж 10-12% в зависимости от штата. если вы посмотрите бюджет Украины, то без труда сможете увидеть, что вес НДСа с учётом его возвратов (как правило за откаты) составляет примерно 10%, так что например при переходе от НДС на налог с продаж вы получите ту же самую наполняемость бюджета, но при этом можно снизить розничные цены причём не только на газ, но и практически на все товары для простых украинцев - это в расчёте на одного жителя Украины от 3,5 до 5 тыс. грн. экономии в год или от 10 до 15 тыс. на семью...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...