Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Пон 22 жов, 2018 16:36

Волгарь написав: Cler написав: Волгарь написав: Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3. Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.

что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат... что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...

Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно.

НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить? Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно.НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить?

например в США нет НДС, а есть налог с продаж 10-12% в зависимости от штата. если вы посмотрите бюджет Украины, то без труда сможете увидеть, что вес НДСа с учётом его возвратов (как правило за откаты) составляет примерно 10%, так что например при переходе от НДС на налог с продаж вы получите ту же самую наполняемость бюджета, но при этом можно снизить розничные цены причём не только на газ, но и практически на все товары для простых украинцев - это в расчёте на одного жителя Украины от 3,5 до 5 тыс. грн. экономии в год или от 10 до 15 тыс. на семью...