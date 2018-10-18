Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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makishin60 написав:Стоимость газа в Лондоне - 310 доллара за 1000 кубов , стоимость газа для простого украинца - 303 доллара за 1000 кубов , зарплата в Лондоне 4200 доллара , зарплата украинца 178 доллара . Зарплат в газовом секторе Украины простых слесарей , бухгалтеров , инженеров особенно в облгазах 185-250 доллара ,зарплата в Лондоне работников газового хозяйства инженеры , строители , слесаря 4500-6000 доллара , получайте непонятная странность в Украине сверх мировые цены , но зарплаты низшей Африки , почему так ? никто из власть имущих не может нам ответить на это, только вот премии выписывать себе умеют хорошо.
в дополнение интересный факт из жизни лондонцев: люди с доходом менее 10000 фунтов в год (более 350 тыс. грн. в год) считаються низкообеспечеными и такие доходы не обланаются налогами, а в Украине не облается налогами только 204 грн. в год...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Cler написав:единственный выход из этой ситуации - избрание в следующем году более адекватной власти...
Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно. НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить?
Волгарь написав:Вы заблуждаетесь. Украина критически зависит как от импорта газа, так и кредитов МВФ. А МВФ при любом правительстве будет предоставлять кредиты только при условии единой цены на газ для промышленности и населения, т.е. фактически газа местной добычи и импортного. А импортный газ в ближайшие 2-3 года в Европе дешевле 230 долларов за 1000 м3 точно не будет. Плюс маржа оператора словацкого/венгерского газа + НДС. Объективно при любой власти точка безубыточности при реализации газа в розницу - 40С/м3.
что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...
Увы, но нужно выплачивать проценты и гасить старые займы. А местный финансовый рынок готов финансировать государство под 19% годовых - без МВФ никуда. Покупать без европейских операторов, т.е. российский газ? Пока существуют финансовые претензии к Газпрому это вряд ли возможно. НДС можно снизить, но Вы забываете, что в Германии (как и во всей Европе)НДС - это в сущности налог с продаж конечным покупателям в розницу. При растаможке 15 млрд. м3 в год и НДС в 45-50 долларов на 1000 м3, это едва ли не 20 млрд. гривен доходов бюджета. Если их отменить или снизить, то чем заместить?
например в США нет НДС, а есть налог с продаж 10-12% в зависимости от штата. если вы посмотрите бюджет Украины, то без труда сможете увидеть, что вес НДСа с учётом его возвратов (как правило за откаты) составляет примерно 10%, так что например при переходе от НДС на налог с продаж вы получите ту же самую наполняемость бюджета, но при этом можно снизить розничные цены причём не только на газ, но и практически на все товары для простых украинцев - это в расчёте на одного жителя Украины от 3,5 до 5 тыс. грн. экономии в год или от 10 до 15 тыс. на семью...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Баблонавт написав:Президент Виктор Янукович заявил, что в Украине не будут повышены цены на газ, несмотря на то, что этого требует Международный валютный фонд.
Как сообщает пресс-служба главы государства, он назвал требование МВФ, которое является одним из условий выделения Украине нового транша кредита, неприемлемым.
"Те требования, которые выдвигает сегодня МВФ, они для нас неприемлемы. Это повышение уровня оплаты населения за газ. Мы не можем на это согласиться. Потому что это может иметь негативные социальные последствия для населения", - сказал Янукович во время встречи с руководством Верховной Рады и лидерами фракций парламента.
Федорыч молодец, цены не повышал. Поставил свинособак руководить украинской армией, СБУ и МВД, позвал вражеские войска в страну, взял кредитов у РФ и свалил, расплатившись территориями (попутно посодействовав превращению родных краев в подобие Сомали).