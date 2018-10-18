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Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38

Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42

  ruvex написав:
  warlamp написав:Основной упор премьера на : “Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%.", при этом стыдливо умалчивая, что с 1 мая они вырастут на оставшиеся 36,5%, т.е. до тех же вожделенных 60.

Зображення

это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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