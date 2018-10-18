Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38
Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42
это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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