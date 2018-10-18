Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38
Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42
это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33
Я бы сказал, что своей напыщенной и бессодержательной риторикой, портят воздух с частотой дыхания.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:51
Re: Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройс
Есть вопрос - экономический. Как гарантирует высокая цена газа - для МВФ возврат кредита ? Ведь доход от продажи газа идет в карман к олигархам ? Или МВФ имеет от олигархов какие-то регулярные гарантированные поступления от доходов ?
Кстати - о кредитах. У меня еще два вопроса. Если они обходятся нам дорого - зачем мы их берем ? Когда вы лично берете кредит в банке - кто отвечает за вашу кредитоспособность ? Тот кто выдает кредит. И какие вопросы при проверке вашей кредитоспособности вам задают ? Если вы не возвращаете кредит - так как не имеете доходов и не имели их, когда брали кредит, то возникает вопрос к кредитору - за чем давали - кредит - если клиент не имеет доходов ? Это не законно . И не честно. Это обычное мошенничество - когда рассчитывают у не платежеспособного клиента отнять недвигу за долги. А если у этого клиента нет недвиги - то это не мошенничество - а чисто садизм, вымогают деньги - а их клиенту взять не где. Еще у МВФ есть возможность посмотреть - на что тратились кредиты - ранее более 20 лет ? По факту кредиты "ухнули в никуда". За чем их выдают ?
Еще вы забыли - что наш украинский газ по Конституции принадлежит народу, а не олигархам и не МВФ. Это чисто вымогательство- газ прилепили для сокрытия сути процесса.
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12
Как заключил в интервью один из депутатов БПП, не все статьи конституции можно выполнить. Чем они фактически и занимаются.
Black Jack - White Business
|