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Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38

Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42

  ruvex написав:
  warlamp написав:Основной упор премьера на : “Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%.", при этом стыдливо умалчивая, что с 1 мая они вырастут на оставшиеся 36,5%, т.е. до тех же вожделенных 60.

Зображення

это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33

  Cler написав:
  ruvex написав:Зображення

это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат... :mrgreen:

Я бы сказал, что своей напыщенной и бессодержательной риторикой, портят воздух с частотой дыхания.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:51

Re: Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройс

  Cler написав:что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...


Есть вопрос - экономический. Как гарантирует высокая цена газа - для МВФ возврат кредита ? Ведь доход от продажи газа идет в карман к олигархам ? Или МВФ имеет от олигархов какие-то регулярные гарантированные поступления от доходов ?

Кстати - о кредитах. У меня еще два вопроса. Если они обходятся нам дорого - зачем мы их берем ? Когда вы лично берете кредит в банке - кто отвечает за вашу кредитоспособность ? Тот кто выдает кредит. И какие вопросы при проверке вашей кредитоспособности вам задают ? Если вы не возвращаете кредит - так как не имеете доходов и не имели их, когда брали кредит, то возникает вопрос к кредитору - за чем давали - кредит - если клиент не имеет доходов ? Это не законно . И не честно. Это обычное мошенничество - когда рассчитывают у не платежеспособного клиента отнять недвигу за долги. А если у этого клиента нет недвиги - то это не мошенничество - а чисто садизм, вымогают деньги - а их клиенту взять не где. Еще у МВФ есть возможность посмотреть - на что тратились кредиты - ранее более 20 лет ? По факту кредиты "ухнули в никуда". За чем их выдают ?
Еще вы забыли - что наш украинский газ по Конституции принадлежит народу, а не олигархам и не МВФ. Это чисто вымогательство- газ прилепили для сокрытия сути процесса.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12

  kalinavalera1 написав:Еще вы забыли - что наш украинский газ по Конституции принадлежит народу, а не олигархам и не МВФ. Это чисто вымогательство- газ прилепили для сокрытия сути процесса.

Как заключил в интервью один из депутатов БПП, не все статьи конституции можно выполнить. Чем они фактически и занимаются.
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ruvex
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