Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Пон 22 жов, 2018 20:51

Cler написав: что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат... что касается зависимости от кредитов, то это всё равно что лечить наркомана наркотиками... что касается цены газа, то во-первых его можно покупать без маржи европейских операторов, а во-вторых можно не облагать НДСом или облагать НДСом с более низкой ставкой - например в Германии на социально важные продукты питания и детские товары НДС всего 7%... ну и самое главное - государство в Украине не выполняет своих регуляторных фукций: не может рост тарифов в разы превышать рост пенсий и зарплат...

Есть вопрос - экономический. Как гарантирует высокая цена газа - для МВФ возврат кредита ? Ведь доход от продажи газа идет в карман к олигархам ? Или МВФ имеет от олигархов какие-то регулярные гарантированные поступления от доходов ?Кстати - о кредитах. У меня еще два вопроса. Если они обходятся нам дорого - зачем мы их берем ? Когда вы лично берете кредит в банке - кто отвечает за вашу кредитоспособность ? Тот кто выдает кредит. И какие вопросы при проверке вашей кредитоспособности вам задают ? Если вы не возвращаете кредит - так как не имеете доходов и не имели их, когда брали кредит, то возникает вопрос к кредитору - за чем давали - кредит - если клиент не имеет доходов ? Это не законно . И не честно. Это обычное мошенничество - когда рассчитывают у не платежеспособного клиента отнять недвигу за долги. А если у этого клиента нет недвиги - то это не мошенничество - а чисто садизм, вымогают деньги - а их клиенту взять не где. Еще у МВФ есть возможность посмотреть - на что тратились кредиты - ранее более 20 лет ? По факту кредиты "ухнули в никуда". За чем их выдают ?Еще вы забыли - что наш украинский газ по Конституции принадлежит народу, а не олигархам и не МВФ. Это чисто вымогательство- газ прилепили для сокрытия сути процесса.