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Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38

Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42

  ruvex написав:
  warlamp написав:Основной упор премьера на : “Цены с 1 ноября на газ вырастут только на 23,5%. Не на 60%.", при этом стыдливо умалчивая, что с 1 мая они вырастут на оставшиеся 36,5%, т.е. до тех же вожделенных 60.

Зображення

это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат... :mrgreen:
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33

  Cler написав:
  ruvex написав:Зображення

это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат... :mrgreen:

Я бы сказал, что своей напыщенной и бессодержательной риторикой, портят воздух с частотой дыхания.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12

  kalinavalera1 написав:Еще вы забыли - что наш украинский газ по Конституции принадлежит народу, а не олигархам и не МВФ. Это чисто вымогательство- газ прилепили для сокрытия сути процесса.

Как заключил в интервью один из депутатов БПП, не все статьи конституции можно выполнить. Чем они фактически и занимаются.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 23:59

Шановний пане ГРОЙСМАН! Для чого виконувати ПЕРШУ УМОВУ МВФ (підвищення ціни на газ), якщо всім (у тому числі і ВАМ)зрозуміло, що другу умову (РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЕЮ) ані ВИ ані будь -хто інший НЕ ВИКОНАЕ!!! В Украіні це неможливо!!! ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!
kerebko5
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:58

Re: молодцы

  galex написав:Поставил свинособак руководить украинской армией, СБУ и МВД, позвал вражеские войска в страну, взял кредитов

Нынешние руководители украинской армией, СБУ и МВД.. они другие? кто они
за что они в ответе
sal
 
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 07:59

  zРадио написав:Ось вам підтвердження - закупівля Нафтогазом за ціною 8200 тис грн без ПДВ (коли ціна для населення, на секундочку, була ще 5600 грн без ПДВ).

Тільки ви скромно промовчали, що
“Нафтогаз” не отримав жодної пропозиції від постачальників газу
, тому і підвищив ціну на 1.5%

  makishin60 написав:Вартість газу в Лондоні - 310 долара за 1000 кубів

А де ви взяли таку ціну? От що я знайшов, в середньому 2.8 пенса за кіловат*годину.
https://www.ukpower.co.uk/home_energy/t ... r-unit-kwh
Якщо перерахувати на долари за тисячу кубометрів, 1000 кубометрів це 11000 кВт*годин, ПДВ 20%, курс фунта - 1.3 долара за фунт:
0.028*11000*1.2*1.3=480 USD за 1000 м.куб. + щороку приблизно 90*1.2*1.3=140 USD абонплати.
0mage0
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 08:02

  kerebko5 написав:ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!

Не худший вариант, в целом. Я вообще в этот отопсезон отопление платить вообще не собираюсь ни копейки - это будет моим вкладом в общее дело.
В игноре тролли: Faceless, lapay, yarg, locustsucol, laa1999
SkyПердяй
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:19

  SkyПердяй написав:
  kerebko5 написав:ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!

Чи не найгірший варіант, в цілому. Я взагалі в цей отопсезон опалення платити взагалі не збираюся ні копійки - це буде моїм внеском у спільну справу.

Я сподіваюся, борги будуть стягувати примусово (з відсотками), ухвалять закон, що дозволяє забирати нерухомість за борги і створять відповідні механізми реалізації цього, тоді подивимось. Дивно, чому ви ще не додумалися йти до магазину і вимагати гречку за старою ціною, або, скажімо, до обмінника і вимагати продати вам долари по 5.05...
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:29

  0mage0 написав:Дивно, чому ви ще не додумалися йти до магазину і вимагати гречку за старою ціною, або, скажімо, до обмінника і вимагати продати вам долари по 5.05...


На гречку и доллар - рыночная цена, на газ - монопольная, вот люди и обижаются, не понимают ценообразование, подозревают, что их обманывают. Большое количество налогов в цене на газ - люди считают это несправедливым в бедной стране.
freeze
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