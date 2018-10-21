Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:38
Тариф на центральное отопление - будет сказка. Видно нынешние решили не терять время и затариться, обирая народ до последнего.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 19:42
это только лишний раз подтверждает, что врут они как дышат...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: Пон 22 жов, 2018 20:33
Я бы сказал, что своей напыщенной и бессодержательной риторикой, портят воздух с частотой дыхания.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 21:12
Как заключил в интервью один из депутатов БПП, не все статьи конституции можно выполнить. Чем они фактически и занимаются.
Black Jack - White Business
Додано: Пон 22 жов, 2018 23:59
Шановний пане ГРОЙСМАН! Для чого виконувати ПЕРШУ УМОВУ МВФ (підвищення ціни на газ), якщо всім (у тому числі і ВАМ)зрозуміло, що другу умову (РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЕЮ) ані ВИ ані будь -хто інший НЕ ВИКОНАЕ!!! В Украіні це неможливо!!! ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:58
Re: молодцы
Додано: Вів 23 жов, 2018 07:59
Тільки ви скромно промовчали, що
, тому і підвищив ціну на 1.5%
А де ви взяли таку ціну? От що я знайшов, в середньому 2.8 пенса за кіловат*годину.
Якщо перерахувати на долари за тисячу кубометрів, 1000 кубометрів це 11000 кВт*годин, ПДВ 20%, курс фунта - 1.3 долара за фунт:
0.028*11000*1.2*1.3=480 USD за 1000 м.куб. + щороку приблизно 90*1.2*1.3=140 USD абонплати.
Додано: Вів 23 жов, 2018 08:02
Не худший вариант, в целом. Я вообще в этот отопсезон отопление платить вообще не собираюсь ни копейки - это будет моим вкладом в общее дело.
В игноре тролли: Faceless, lapay, yarg, locustsucol, laa1999
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:19
Я сподіваюся, борги будуть стягувати примусово (з відсотками), ухвалять закон, що дозволяє забирати нерухомість за борги і створять відповідні механізми реалізації цього, тоді подивимось. Дивно, чому ви ще не додумалися йти до магазину і вимагати гречку за старою ціною, або, скажімо, до обмінника і вимагати продати вам долари по 5.05...
Додано: Вів 23 жов, 2018 09:29
На гречку и доллар - рыночная цена, на газ - монопольная, вот люди и обижаются, не понимают ценообразование, подозревают, что их обманывают. Большое количество налогов в цене на газ - люди считают это несправедливым в бедной стране.
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