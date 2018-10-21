Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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0mage0 написав:Дивно, чому ви ще не додумалися йти до магазину і вимагати гречку за старою ціною, або, скажімо, до обмінника і вимагати продати вам долари по 5.05...
На гречку і долар - ринкова ціна, на газ - монопольна, ось люди і ображаються, не розуміють ціноутворення, підозрюють, що їх обманюють. Велика кількість податків в ціні на газ - люди вважають це несправедливим в бідній країні.
Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб., це "підвищення" насправді не підвищення, а скасування частини пільги. Причому в пільговиках усе населення, і ті, в кого будинки по 500 квадратів і ті, хто вчотирьох живуть на 40 квадратних метрах. І забезпечується ця пільга за рахунок усього населення. Ціноутворення просте - ціна імпортного газу плюс вартість розподілу.
0mage0 написав:Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб.
В стране нет рынка газа, поэтому по определению не может быть рыночной цены, правильно говорить - цена как на хабе в Германии с доставкой туда-обратно - 14 000 грн. Люди тоже этого не понимают, ладно будем платить как богатые немцы за свой украинский газ, но платить за туда-обратно, это наглость.
0mage0 написав:Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб.
В країні немає ринку газу, тому за визначенням не може бути ринкової ціни, правильно говорити - ціна як на хабі в Німеччині з доставкою туди-назад - 14 000 грн. Люди теж цього не розуміють, ладно будемо платити як багаті німці за свій український газ, але платити за туди-назад, це нахабство.
Є ринок для промислових споживачів. Там ціна 14000, коли буде для населення, ціна буде такою самою. Мабуть, варто було б просто скасувати цей пільговий газ, щоб ви отримали чесний ринок газу одразу, а не через х років, але однаково, мабуть, знайшли б "винних"... Популісти швидко б "пояснили", що це уряд "підняв" ціну...
0mage0 написав:Мабуть, варто було б просто скасувати цей пільговий газ, щоб ви отримали чесний ринок газу одразу,
Думаю, что при честном рынке газа цена была бы ниже, чем сейчас, но для того, чтобы рассудить нас, надо создать рынок поставщиков, уменьшить налогообложение, оставить рентабельность добытчиков на уровне не более 100 процентов. Вам пример рынок мобильной связи, где рыночные украинские цены значительно ниже европейских, потому что там конкурентный рынок, а был был бы какой-то монополист Нафтостар всем бы вешали лапшу на уши - цена на услуги мобильной связи должна быть как в Германии.