Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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0mage0 написав:Дивно, чому ви ще не додумалися йти до магазину і вимагати гречку за старою ціною, або, скажімо, до обмінника і вимагати продати вам долари по 5.05...
На гречку і долар - ринкова ціна, на газ - монопольна, ось люди і ображаються, не розуміють ціноутворення, підозрюють, що їх обманюють. Велика кількість податків в ціні на газ - люди вважають це несправедливим в бідній країні.
Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб., це "підвищення" насправді не підвищення, а скасування частини пільги. Причому в пільговиках усе населення, і ті, в кого будинки по 500 квадратів і ті, хто вчотирьох живуть на 40 квадратних метрах. І забезпечується ця пільга за рахунок усього населення. Ціноутворення просте - ціна імпортного газу плюс вартість розподілу.
0mage0 написав:Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб.
В стране нет рынка газа, поэтому по определению не может быть рыночной цены, правильно говорить - цена как на хабе в Германии с доставкой туда-обратно - 14 000 грн. Люди тоже этого не понимают, ладно будем платить как богатые немцы за свой украинский газ, но платить за туда-обратно, это наглость.
0mage0 написав:Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб.
В країні немає ринку газу, тому за визначенням не може бути ринкової ціни, правильно говорити - ціна як на хабі в Німеччині з доставкою туди-назад - 14 000 грн. Люди теж цього не розуміють, ладно будемо платити як багаті німці за свій український газ, але платити за туди-назад, це нахабство.
Є ринок для промислових споживачів. Там ціна 14000, коли буде для населення, ціна буде такою самою. Мабуть, варто було б просто скасувати цей пільговий газ, щоб ви отримали чесний ринок газу одразу, а не через х років, але однаково, мабуть, знайшли б "винних"... Популісти швидко б "пояснили", що це уряд "підняв" ціну...
0mage0 написав:Мабуть, варто було б просто скасувати цей пільговий газ, щоб ви отримали чесний ринок газу одразу,
Думаю, что при честном рынке газа цена была бы ниже, чем сейчас, но для того, чтобы рассудить нас, надо создать рынок поставщиков, уменьшить налогообложение, оставить рентабельность добытчиков на уровне не более 100 процентов. Вам пример рынок мобильной связи, где рыночные украинские цены значительно ниже европейских, потому что там конкурентный рынок, а был был бы какой-то монополист Нафтостар всем бы вешали лапшу на уши - цена на услуги мобильной связи должна быть как в Германии.
0mage0 написав:Мабуть, варто було б просто скасувати цей пільговий газ, щоб ви отримали чесний ринок газу одразу,
Думаю, що при чесному ринку газу ціна була б нижче, ніж зараз, але для того, щоб розсудити нас, треба створити ринок постачальників, зменшити оподаткування, залишити рентабельність видобувачів на рівні не більше 100 відсотків. Вам приклад ринок мобільного зв'язку, де ринкові українські ціни значно нижчі за європейські, тому що там конкурентний ринок, а був би якийсь монополіст Нафтостар всім би вішали локшину на вуха - ціна на послуги мобільного зв'язку повинна бути як у Німеччині.
Одна маленька деталь - ми не імпортуємо мобільний зв'язок і не можемо його експортувати...
зменшити оподаткування, залишити рентабельність видобувачів на рівні не більше 100 відсотків.
Естественно, налогообложение и лицензирование, которое применяется во всем мире, очень рыночный метод. Не хочешь получать рентабельность в 100 процентов - не работай в газовой отрасли, занимайся чем-то другим, хочешь получать такую рентабельность - работай. Всё по справедливости.
0mage0 написав:Річ у тім, що ринкова ціна в районі 14000 грн. за 1000 м. куб., це "підвищення" насправді не підвищення, а скасування частини пільги.
Гройсман сейчас плачет читая ваши строки, какая у него по образу и подобию бессодержательной команда последователей и заявителей. Рыночная цена газа без рынка, газ собственной добычи гарантированный конституцией населению по цене 100-120 долларов (при текущей рентабельности добычи) идет, как импортный по 8600 - чем не прибыль в офшоры. При этом первый пункт борьбы с коррупцией выполняется и население обдирается, а вот второй каждый раз нет - сама борьба с коррупцией. Можно продолжать и продолжать. Ну и Вам должно быть стыдно за подобное песнопение, а нет так будет стыдно или больно детям.