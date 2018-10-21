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Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:39
0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
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ruvex
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28
ruvex написав: 0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
А якщо з газом по 8.55 грн.посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився.Що це міняє?27 років іде підняття цін на газ,воду,світло і т.д. І кожен раз йдуть розмови про єкономічну,інвестиційну необхідність цих кроків:"-ось останній раз піднімемо і все запрацює,підприємства розквітнуть,систему мереж поміняємо,видобуток збільшимо,добробут робітників цих галузей підвищиться і т.д,тільки треба кошти"."А воз и ныне там",тільки добробут деяких діячив виріс на мільони.Це схема роскрадання і росподілу коштів між собою і своїми предприємствами,за рахунок високої ціни населенню,дотується їхній бізнес(ось чому конкурентна ціна на зовнішних ринках).А балаган про єкономічну доцільність підвищення ціни народу,то як:"-а давайте водку дорого-продадим,а деньги-пропьём..."
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chumakcm1430
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