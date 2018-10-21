RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ціни на газ для населення з 1
листопада зростуть - Гройсман

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:39

  0mage0 написав:Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.

Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
Black Jack - White Business
ruvex
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6595
З нами з: 03.11.08
Подякував: 360 раз.
Подякували: 892 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28

  ruvex написав:
  0mage0 написав:Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.

Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
А якщо з газом по 8.55 грн.посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився.Що це міняє?27 років іде підняття цін на газ,воду,світло і т.д. І кожен раз йдуть розмови про єкономічну,інвестиційну необхідність цих кроків:"-ось останній раз піднімемо і все запрацює,підприємства розквітнуть,систему мереж поміняємо,видобуток збільшимо,добробут робітників цих галузей підвищиться і т.д,тільки треба кошти"."А воз и ныне там",тільки добробут деяких діячив виріс на мільони.Це схема роскрадання і росподілу коштів між собою і своїми предприємствами,за рахунок високої ціни населенню,дотується їхній бізнес(ось чому конкурентна ціна на зовнішних ринках).А балаган про єкономічну доцільність підвищення ціни народу,то як:"-а давайте водку дорого-продадим,а деньги-пропьём..."
chumakcm1430
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4
З нами з: 27.08.18
Подякував: 4 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3456
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus, zРадио і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман пояснив, чому МВФ висуває до України суворі вимоги
R2 » Вів 23 жов, 2018 09:08
6 237
Переглянути останнє повідомлення
Вів 23 жов, 2018 12:34
Джон
Уряд прогнозує, що ціни на газ для населення зростуть на 18%
R2 » П'ят 03 сер, 2018 21:43
6 526
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 23:01
kerebko5
Майже половина населення світу живе на $5,5 на день -... 1, 2
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:36
19 1046
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 жов, 2018 15:22
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62689)
23.10.2018 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.