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Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:39
0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
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ruvex
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28
ruvex написав: 0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
А якщо з газом по 8.55 грн.посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився.Що це міняє?27 років іде підняття цін на газ,воду,світло і т.д. І кожен раз йдуть розмови про єкономічну,інвестиційну необхідність цих кроків:"-ось останній раз піднімемо і все запрацює,підприємства розквітнуть,систему мереж поміняємо,видобуток збільшимо,добробут робітників цих галузей підвищиться і т.д,тільки треба кошти"."А воз и ныне там",тільки добробут деяких діячив виріс на мільони.Це схема роскрадання і росподілу коштів між собою і своїми предприємствами,за рахунок високої ціни населенню,дотується їхній бізнес(ось чому конкурентна ціна на зовнішних ринках).А балаган про єкономічну доцільність підвищення ціни народу,то як:"-а давайте водку дорого-продадим,а деньги-пропьём..."
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:08
0mage0 написав: zРадио написав:
Ось вам підтвердження - закупівля Нафтогазом за ціною 8200 тис грн без ПДВ (коли ціна для населення, на секундочку, була ще 5600 грн без ПДВ).
Тільки ви скромно промовчали, що
“Нафтогаз” не отримав жодної пропозиції від постачальників газу
, тому і підвищив ціну на 1.5%
Мы ведь это с вами обсуждали - такая практика "необходима" в меркантильных целях частных добытчиков. Руководство Нефтегаза не может просто так увеличивать цену покупки, не подставляя себя под следствие - для этого нужно периодически проваливать аукционы, чтобы на следующие за ними выходить уже с более высокой ценой.
Но даже этот нюанс никаким образом не противоречит суждению о том, что мы с вами платим завышенную цену на газ для того, чтобы ахметовы-злочевские могли продавать свой газ по высокой цене внутри Украины. Ведь даже если бы Нефтегаз не выкупал их газ, его ценовая политика, как монополиста, все равно задает правила на том, что должно называться рынком, но таковым не является.
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zРадио
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:15
0mage0 написав:
Ну і як ви собі це бачите? Перші місяці опалювального сезону одна ціна, далі - інша?
Именно так и должно происходить. Но по расчетам своего газа должно хватать, тем более тогда будет мега стимулы для экономии.
0mage0 написав:
А що буде коли хтось особливо розумний викачає для себе багатенько газу і власний закінчиться раніше?
А для этого есть градация потребления, как раньше у нас успешно и было, потребляешь больше, платишь чуть больше, чтобы качать наперед было невыгодно. Всё успешно работало, пока не пришли реформаторы и повысили всем цену до одинакового уровня.
Естественно к промпотребителям это не относилось.
0mage0 написав:
Та щось не дуже виходить, облгази (точніше їхні працівники) успішно продають "соціальний" газ промисловості і непогано наварюють.
Это проблема глупой прокуратуры и контролирующих органов, а не рынка газа или конечных потребителей. Давно уже придумали счетчики и калькулятор, если контролирующие органы не умеют ими пользоваться, то надо менять их состав на более грамотный.
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