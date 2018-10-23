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Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 23 жов, 2018 12:39
0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 13:28
ruvex написав: 0mage0 написав:
Та немає розділення імпортний/не імпортний. Як ви накажете бути, коли посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився. Що будете робити?
Якби видобували більше, ніж споживаємо, могли б про щось говорити, але навіть в цьому випадку, продавати дешевше, ніж можна продати - це джерело корупції і соціальної несправедливості.
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
А якщо з газом по 8.55 грн.посеред зими вам скажуть, вибачте, газ власного видобутку скінчився.Що це міняє?27 років іде підняття цін на газ,воду,світло і т.д. І кожен раз йдуть розмови про єкономічну,інвестиційну необхідність цих кроків:"-ось останній раз піднімемо і все запрацює,підприємства розквітнуть,систему мереж поміняємо,видобуток збільшимо,добробут робітників цих галузей підвищиться і т.д,тільки треба кошти"."А воз и ныне там",тільки добробут деяких діячив виріс на мільони.Це схема роскрадання і росподілу коштів між собою і своїми предприємствами,за рахунок високої ціни населенню,дотується їхній бізнес(ось чому конкурентна ціна на зовнішних ринках).А балаган про єкономічну доцільність підвищення ціни народу,то як:"-а давайте водку дорого-продадим,а деньги-пропьём..."
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Додано: Вів 23 жов, 2018 14:08
0mage0 написав: zРадио написав:
Ось вам підтвердження - закупівля Нафтогазом за ціною 8200 тис грн без ПДВ (коли ціна для населення, на секундочку, була ще 5600 грн без ПДВ).
Тільки ви скромно промовчали, що
“Нафтогаз” не отримав жодної пропозиції від постачальників газу
, тому і підвищив ціну на 1.5%
Мы ведь это с вами обсуждали - такая практика "необходима" в меркантильных целях частных добытчиков. Руководство Нефтегаза не может просто так увеличивать цену покупки, не подставляя себя под следствие - для этого нужно периодически проваливать аукционы, чтобы на следующие за ними выходить уже с более высокой ценой.
Но даже этот нюанс никаким образом не противоречит суждению о том, что мы с вами платим завышенную цену на газ для того, чтобы ахметовы-злочевские могли продавать свой газ по высокой цене внутри Украины. Ведь даже если бы Нефтегаз не выкупал их газ, его ценовая политика, как монополиста, все равно задает правила на том, что должно называться рынком, но таковым не является.
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zРадио
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Додано: Вів 23 жов, 2018 17:15
0mage0 написав:
Ну і як ви собі це бачите? Перші місяці опалювального сезону одна ціна, далі - інша?
Именно так и должно происходить. Но по расчетам своего газа должно хватать, тем более тогда будет мега стимулы для экономии.
0mage0 написав:
А що буде коли хтось особливо розумний викачає для себе багатенько газу і власний закінчиться раніше?
А для этого есть градация потребления, как раньше у нас успешно и было, потребляешь больше, платишь чуть больше, чтобы качать наперед было невыгодно. Всё успешно работало, пока не пришли реформаторы и повысили всем цену до одинакового уровня.
Естественно к промпотребителям это не относилось.
0mage0 написав:
Та щось не дуже виходить, облгази (точніше їхні працівники) успішно продають "соціальний" газ промисловості і непогано наварюють.
Это проблема глупой прокуратуры и контролирующих органов, а не рынка газа или конечных потребителей. Давно уже придумали счетчики и калькулятор, если контролирующие органы не умеют ими пользоваться, то надо менять их состав на более грамотный.
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Додано: Вів 23 жов, 2018 18:48
0mage0 написав:
Є ринок для промислових споживачів. Там ціна 14000, коли буде для населення, ціна буде такою самою.
а исходя из чего цена должна быть одинаковой? у нас пропагандисты любят ссылаться на Европу, так вот пример Германии: в Германии около 35% бытовых отопительных котлов работает на солярке, цена которой на автомобильных заправках достигает 1,5 евро, а для отопительных котлов населению продаётся дешевле 1 евро...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: Вів 23 жов, 2018 21:54
kerebko5 написав:
Шановний пане ГРОЙСМАН! Для чого виконувати ПЕРШУ УМОВУ МВФ (підвищення ціни на газ), якщо всім (у тому числі і ВАМ)зрозуміло, що другу умову (РЕАЛЬНА БОРОТЬБА З КОРУПЦІЕЮ) ані ВИ ані будь -хто інший НЕ ВИКОНАЕ!!! В Украіні це неможливо!!! ВИБАЧТЕ, але я буду платити по старій ціні (6,99грн за куб) Я категорично проти підвищення ціни!
Зачем же так категорично, можно просто занижать объем потребления до лучших времен.
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Додано: Сер 24 жов, 2018 12:30
ruvex написав:
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
не получится, если газ начнет существенно дешеветь, потребление снова взлетит.
к тому же мне кажется что говоря о себестоимости украинского газа, те, кому выгодна высокая цена, сильно завышают цифры, а те, кто в оппозиции и пытаются играть на газовой теме, сильно занижают. не верю ни тем, ни другим.
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galex
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Додано: Сер 24 жов, 2018 14:42
galex написав: ruvex написав:
Газом собственной добычи полностью можно обеспечить потребление населения, своей страны, которое к тому же имеет на это полное право.
не получится, если газ начнет существенно дешеветь, потребление снова взлетит.
к тому же мне кажется что говоря о себестоимости украинского газа, те, кому выгодна высокая цена, сильно завышают цифры, а те, кто в оппозиции и пытаются играть на газовой теме, сильно занижают. не верю ни тем, ни другим.
Получится, а потребление сверх нормы, считать по другой цене. В этом хозяйствование и управление и заключается, как инфраструктурой, ресурсами так и государством. В чем проявился менеджмент текущей ситуации, в постоянном тупом повышении тарифов? Неспособности вести переговоры в интересах государства и ее граждан или нежелания? Результатом чего нет достижения необходимых и выгодных стране, а значит гражданам условий. В противовес неспособности можно поставить ненужность такого количества веток власти, для кивания головами и мычания в ответ, всякий раз, когда интересами страны пренебрегают. Достаточно десятка млекопитающих из рода приматов способных к бесконечному поднятию чего-либо.
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ruvex
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Додано: Сер 24 жов, 2018 18:09
ruvex написав:
Получится, а потребление сверх нормы, считать по другой цене.
все равно это во многом проблму не решит, например те, кто вместо газа ранее перешел на что-то другое, вернется снова на газ. да и норму ровно не нарежешь.
В этом хозяйствование и управление и заключается, как инфраструктурой, ресурсами так и государством. В чем проявился менеджмент текущей ситуации, в постоянном тупом повышении тарифов?
цель не в том, чтобы повысить тарифы, а в том, чтобы убрать дотации.
кроме того, я не очень высокого мнения о менеджменте наших госструктур. вот например у вас есть свое видение - так пойдите устройтесь куда-то и попробуйте сами повыполнять какую-то функцию. мы с вами здесь можем рассуждать, не зная многих вводных данных, а на месте вероятно что-то окажется совсем не таким, как виделось на расстоянии.
понятно что имеются в виду какие-то позиции так сказать младшего звена руководителей. лично я для интереса ознакомился когда-то - если работать честно, то доход не впечатляет. а воровать как-то неохота, шанс неба в клеточку конечно маленький, но уже ненулевой.
Неспособности вести переговоры в интересах государства и ее граждан или нежелания? Результатом чего нет достижения необходимых и выгодных стране, а значит гражданам условий.
выгодность - спорна и дискуссионна. граждане в свое время считали что курс 8 это выгодно. хотя как по мне, если бы вовремя чуть приспустили гривну, стравили давление, не было бы такого мощного прыжка.
В противовес неспособности можно поставить ненужность такого количества веток власти, для кивания головами и мычания в ответ, всякий раз, когда интересами страны пренебрегают. Достаточно десятка млекопитающих из рода приматов способных к бесконечному поднятию чего-либо.
Уже сейчас во власти есть люди "нового поколения", которые ориентированы на упрощение, дерегуляцию, автоматизацию и т.д. Сокращать бесполезные ветви конечно же нужно. Даже несмотря на то что они сопротивляются этому процессу
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galex
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