Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть - Гройсман

Додано: Сер 24 жов, 2018 18:09

ruvex написав: Получится, а потребление сверх нормы, считать по другой цене.

Получится, а потребление сверх нормы, считать по другой цене.

В этом хозяйствование и управление и заключается, как инфраструктурой, ресурсами так и государством. В чем проявился менеджмент текущей ситуации, в постоянном тупом повышении тарифов?

Неспособности вести переговоры в интересах государства и ее граждан или нежелания? Результатом чего нет достижения необходимых и выгодных стране, а значит гражданам условий.

В противовес неспособности можно поставить ненужность такого количества веток власти, для кивания головами и мычания в ответ, всякий раз, когда интересами страны пренебрегают. Достаточно десятка млекопитающих из рода приматов способных к бесконечному поднятию чего-либо.

все равно это во многом проблму не решит, например те, кто вместо газа ранее перешел на что-то другое, вернется снова на газ. да и норму ровно не нарежешь.цель не в том, чтобы повысить тарифы, а в том, чтобы убрать дотации.кроме того, я не очень высокого мнения о менеджменте наших госструктур. вот например у вас есть свое видение - так пойдите устройтесь куда-то и попробуйте сами повыполнять какую-то функцию. мы с вами здесь можем рассуждать, не зная многих вводных данных, а на месте вероятно что-то окажется совсем не таким, как виделось на расстоянии.понятно что имеются в виду какие-то позиции так сказать младшего звена руководителей. лично я для интереса ознакомился когда-то - если работать честно, то доход не впечатляет. а воровать как-то неохота, шанс неба в клеточку конечно маленький, но уже ненулевой.выгодность - спорна и дискуссионна. граждане в свое время считали что курс 8 это выгодно. хотя как по мне, если бы вовремя чуть приспустили гривну, стравили давление, не было бы такого мощного прыжка.Уже сейчас во власти есть люди "нового поколения", которые ориентированы на упрощение, дерегуляцию, автоматизацию и т.д. Сокращать бесполезные ветви конечно же нужно. Даже несмотря на то что они сопротивляются этому процессу