RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Шотландії до 2021 року
запустять рейси на повністю...

У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:38

У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Ars Technica.

Дивися повний текст У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю електричних літаках.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85168
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:39

А подзаряжаться собираются от молний)))
p_a_l
 
Повідомлень: 1394
З нами з: 15.02.11
Подякував: 24 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Exabot [Bot] і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як в Україні зросте комуналка: прогноз до 2021 року...
R2 » Нед 21 жов, 2018 16:11
4 279
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 22:42
Juna
Експерт повідомив, як до кінця року подорожчають...
R2 » Нед 21 жов, 2018 14:21
1 58
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 14:21
lavidenko
Стало відомо, за якою ціною Україна купувала цього року...
R2 » Чет 18 жов, 2018 22:43
2 149
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 19:41
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.