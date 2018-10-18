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У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Ars Technica.
Дивися повний текст У Шотландії до 2021 року запустять рейси на повністю електричних літаках
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:39
А подзаряжаться собираются от молний)))
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