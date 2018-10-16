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Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:49
Пропонуємо до обговорення:
Маркарова визнає проблеми з адмініструванням податків в Україні
Дивися повний текст Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити насамперед
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:49
Легалізація фонду оплати краці -- правильний крок!
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