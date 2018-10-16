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Глава Мінфіну повідомила,
який податок можуть знизити...

Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:49

Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...

Пропонуємо до обговорення:
Маркарова визнає проблеми з адмініструванням податків в Україні

Дивися повний текст Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити насамперед.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:49

Легалізація фонду оплати краці -- правильний крок!
arturkamd
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18

.... о таком снижении можно было бы, “если бы позволяла фискальная ситуация ..... то есть никогда!
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:38

  сова написав:.... о таком снижении можно было бы, “если бы позволяла фискальная ситуация ..... то есть никогда!

Неправда. Знизили ж не так давно соцвнесок з 41% до 22%. ПДФО збиралися знизити навесні цього року, було декілька зареєстрованих законопроектов. Але ситуація у світі змінилася - зрозуміли що занадто ризикова та непередбачувана ситуація, та відклали. Скоріше за всього закон цей буде розглянуто вже після виборів у Верховну Раду.
locustsucol
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