Маркарова визнає проблеми з адмініструванням податків в Україні
Дивися повний текст Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити насамперед.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:49
Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Глава Мінфіну повідомила, який податок можуть знизити насамперед.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
.... о таком снижении можно было бы, “если бы позволяла фискальная ситуация ..... то есть никогда!
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:38
Неправда. Знизили ж не так давно соцвнесок з 41% до 22%. ПДФО збиралися знизити навесні цього року, було декілька зареєстрованих законопроектов. Але ситуація у світі змінилася - зрозуміли що занадто ризикова та непередбачувана ситуація, та відклали. Скоріше за всього закон цей буде розглянуто вже після виборів у Верховну Раду.
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