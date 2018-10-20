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Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:55
Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка найближчі 20 років не зможе нормально розвиватися без атомної енергетики.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:56
мысль здравая , но из одного прогноза одной фразы делать новость ?
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