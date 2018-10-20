Українська економіка найближчі 20 років не зможе нормально розвиватися без атомної енергетики.
Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:55
Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:25
yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:28
Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются в виде искусственных озёр с генераторами, тепловые аккумуляторы(например, в структуре самих СЕС), или електрические аккумуляторы (та же Тесла уже устанавливает маневровые аккумуляторные станции большого объема по всему миру, которые в ближайшие годы будут все время падать в цене).
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