Українська економіка найближчі 20 років не зможе нормально розвиватися без атомної енергетики.
Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:55
Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:25
yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:28
Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются в виде искусственных озёр с генераторами, тепловые аккумуляторы(например, в структуре самих СЕС), или електрические аккумуляторы (та же Тесла уже устанавливает маневровые аккумуляторные станции большого объема по всему миру, которые в ближайшие годы будут все время падать в цене).
Додано: Вів 23 жов, 2018 00:22
Бред. Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать. Есть, конечно, вариант веерных отключений.
Додано: Вів 23 жов, 2018 01:01
Re: Назвали драйвер української економіки на наступні 20 рок
Которые резко повышают стоимость энергии и делает ее не конкурентноспособной. 90% энергии СЭС и ВЭС это сетевая генерация. Тесла в Австралии это исключение из правил где на 50% замешан пиар а не экономика.
- вот пусть сначала упадут)).
Работать то они могут например на выходные ночью речку Днепр подогревать))... но КИУМ там будет аховый.
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По декарбонизации - это только мне показалось что нами рулят скажем так люди с не полность дружащие с логикой да и с разумом вообще? Я так понял, что цель всей энергостратегии у них это декарбонизация ради самой декарбонизации? То есть этой кучке "рехформаторов из платы №6") плевать на экономику страны главное декарбонизация(( Нет их я понимаю при снижении выбросов СО избытки по квоте можно загнать а деньги разворовать.. но а нам останется дорогущая "зеленая энергетика". Ну как бонус к Роттердам++
Лично мое мнение Украине на данном этапе нужна ДЕШЕВАЯ энергетика и желательно из своих ресурсов. Например ТЭС на торфе, кстати возобновляемом ресурсе а зола это еще и удобрение. Да тут нет экологии но зато свое дешево и много. А всякие там декарбонизации это когда холодильники наполняться у людей вот тогда и поговорить можно.
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