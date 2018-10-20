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Назвали драйвер української
економіки на наступні 20 років

Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:55

Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка найближчі 20 років не зможе нормально розвиватися без атомної енергетики.

Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:56

мысль здравая , но из одного прогноза одной фразы делать новость ?
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:25

yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?
Radon
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:28

  Radon написав:yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?

Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются в виде искусственных озёр с генераторами, тепловые аккумуляторы(например, в структуре самих СЕС), или електрические аккумуляторы (та же Тесла уже устанавливает маневровые аккумуляторные станции большого объема по всему миру, которые в ближайшие годы будут все время падать в цене).
locustsucol
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 00:22

Бред. Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать. Есть, конечно, вариант веерных отключений.
BBC
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Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 01:01

Re: Назвали драйвер української економіки на наступні 20 рок

  locustsucol написав:Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются

Которые резко повышают стоимость энергии и делает ее не конкурентноспособной. 90% энергии СЭС и ВЭС это сетевая генерация. Тесла в Австралии это исключение из правил где на 50% замешан пиар а не экономика.
  locustsucol написав:которые в ближайшие годы будут все время падать в цене
- вот пусть сначала упадут)).
  BBC написав:Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать.

Работать то они могут например на выходные ночью речку Днепр подогревать))... но КИУМ там будет аховый.
..
По декарбонизации - это только мне показалось что нами рулят скажем так люди с не полность дружащие с логикой да и с разумом вообще? Я так понял, что цель всей энергостратегии у них это декарбонизация ради самой декарбонизации? То есть этой кучке "рехформаторов из платы №6") плевать на экономику страны главное декарбонизация(( Нет их я понимаю при снижении выбросов СО избытки по квоте можно загнать а деньги разворовать.. но а нам останется дорогущая "зеленая энергетика". Ну как бонус к Роттердам++
Лично мое мнение Украине на данном этапе нужна ДЕШЕВАЯ энергетика и желательно из своих ресурсов. Например ТЭС на торфе, кстати возобновляемом ресурсе а зола это еще и удобрение. Да тут нет экологии но зато свое дешево и много. А всякие там декарбонизации это когда холодильники наполняться у людей вот тогда и поговорить можно.
Джон
 
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