Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років

Додано: Вів 23 жов, 2018 01:01

locustsucol написав: Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются

locustsucol написав: которые в ближайшие годы будут все время падать в цене которые в ближайшие годы будут все время падать в цене

BBC написав: Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать. Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать.

Которые резко повышают стоимость энергии и делает ее не конкурентноспособной. 90% энергии СЭС и ВЭС это сетевая генерация. Тесла в Австралии это исключение из правил где на 50% замешан пиар а не экономика.- вот пусть сначала упадут)).Работать то они могут например на выходные ночью речку Днепр подогревать))... но КИУМ там будет аховый...По декарбонизации - это только мне показалось что нами рулят скажем так люди с не полность дружащие с логикой да и с разумом вообще? Я так понял, что цель всей энергостратегии у них это декарбонизация ради самой декарбонизации? То есть этой кучке "рехформаторов из платы №6") плевать на экономику страны главное декарбонизация(( Нет их я понимаю при снижении выбросов СО избытки по квоте можно загнать а деньги разворовать.. но а нам останется дорогущая "зеленая энергетика". Ну как бонус к Роттердам++Лично мое мнение Украине на данном этапе нужна ДЕШЕВАЯ энергетика и желательно из своих ресурсов. Например ТЭС на торфе, кстати возобновляемом ресурсе а зола это еще и удобрение. Да тут нет экологии но зато свое дешево и много. А всякие там декарбонизации это когда холодильники наполняться у людей вот тогда и поговорить можно.