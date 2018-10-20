RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Назвали драйвер української
економіки на наступні 20 років

Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:55

Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років

Пропонуємо до обговорення:
Українська економіка найближчі 20 років не зможе нормально розвиватися без атомної енергетики.

Дивися повний текст Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85197
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:56

мысль здравая , но из одного прогноза одной фразы делать новость ?
yama
 
Повідомлень: 335
З нами з: 12.08.17
Подякував: 667 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:25

yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?
Radon
 
Повідомлень: 996
З нами з: 30.07.11
Подякував: 20 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:28

  Radon написав:yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?

Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются в виде искусственных озёр с генераторами, тепловые аккумуляторы(например, в структуре самих СЕС), или електрические аккумуляторы (та же Тесла уже устанавливает маневровые аккумуляторные станции большого объема по всему миру, которые в ближайшие годы будут все время падать в цене).
locustsucol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 942
З нами з: 27.08.15
Подякував: 507 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 00:22

Бред. Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать. Есть, конечно, вариант веерных отключений.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13860
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1050 раз.
Подякували: 1148 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 01:01

Re: Назвали драйвер української економіки на наступні 20 рок

  locustsucol написав:Зеленая енергетика включает во всем мире в себя аккумулятивные мощности. Которые воплощаются

Которые резко повышают стоимость энергии и делает ее не конкурентноспособной. 90% энергии СЭС и ВЭС это сетевая генерация. Тесла в Австралии это исключение из правил где на 50% замешан пиар а не экономика.
  locustsucol написав:которые в ближайшие годы будут все время падать в цене
- вот пусть сначала упадут)).
  BBC написав:Без маневровыз мощностей АЭС не смогут работать.

Работать то они могут например на выходные ночью речку Днепр подогревать))... но КИУМ там будет аховый.
..
По декарбонизации - это только мне показалось что нами рулят скажем так люди с не полность дружащие с логикой да и с разумом вообще? Я так понял, что цель всей энергостратегии у них это декарбонизация ради самой декарбонизации? То есть этой кучке "рехформаторов из платы №6") плевать на экономику страны главное декарбонизация(( Нет их я понимаю при снижении выбросов СО избытки по квоте можно загнать а деньги разворовать.. но а нам останется дорогущая "зеленая энергетика". Ну как бонус к Роттердам++
Лично мое мнение Украине на данном этапе нужна ДЕШЕВАЯ энергетика и желательно из своих ресурсов. Например ТЭС на торфе, кстати возобновляемом ресурсе а зола это еще и удобрение. Да тут нет экологии но зато свое дешево и много. А всякие там декарбонизации это когда холодильники наполняться у людей вот тогда и поговорить можно.
Джон
 
Повідомлень: 598
З нами з: 16.03.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 09:49

  Radon написав:yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?


Маневровые мощности можно строить на аккумуляторах, уже продаются аккумуляторы со сроком наработки на отказ до 50 лет, до 100 тыс циклов. По весу они как никелевые (щелочные), тяжелее литий-кобальтовых в 2.5 раза.

http://greenteh.in/magazin/akkumulyatory-li-ti/
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
Повідомлень: 1784
З нами з: 30.10.08
Подякував: 162 раз.
Подякували: 267 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 23 жов, 2018 12:07

Определяющими факторами украинской экономики являются грецкие орехи, мороженная малина, яблоки и лес кругляк. С какого тут сбоку-припёку атомная энергетика ?

https://www.capital.ua/ru/news/120002-u ... agod-na-40
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 699
З нами з: 13.03.15
Подякував: 117 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fokus і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерти назвали країни, в яких найбільш стрімко...
R2 » Нед 21 жов, 2018 10:27
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 10:27
27661
Названо галузі економіки з максимальною кількістю...
R2 » Суб 20 жов, 2018 13:01
2 90
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 20:25
locustsucol
Експерти назвали ризики системи TruCam
R2 » П'ят 19 жов, 2018 14:51
2 102
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 17:59
taras_orel

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (62689)
23.10.2018 15:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.