Назвали драйвер української економіки на наступні 20 років

Додано: Вів 23 жов, 2018 09:49

Radon написав: yama Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите? Не совсем здравая: проблемой и ядерной, и "зеленой" энергетики является дефицит маневровых мощностей. Первая любит работать на постоянной мощности, а вторая иногда работать вообще отказывается... Чем маневрировать в утренние и вечерние пики потребления предложите?



Маневровые мощности можно строить на аккумуляторах, уже продаются аккумуляторы со сроком наработки на отказ до 50 лет, до 100 тыс циклов. По весу они как никелевые (щелочные), тяжелее литий-кобальтовых в 2.5 раза.



http://greenteh.in/magazin/akkumulyatory-li-ti/ Маневровые мощности можно строить на аккумуляторах, уже продаются аккумуляторы со сроком наработки на отказ. По весу они как никелевые (щелочные), тяжелее литий-кобальтовых в 2.5 раза.

In Death we trust (c) Carlos Castaneda