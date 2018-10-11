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Нафта продовжує
помірне зростання

Нафта продовжує помірне зростання
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:58

Нафта продовжує помірне зростання

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на нафту продовжують відновлюватися помірними темпами вранці в понеділок, інвестори оцінюють темпи зростання видобутку в США і перспективи нафтовидобутку в Лівії.

Дивися повний текст Нафта продовжує помірне зростання.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 08:59

а цены на заправках вскоре покажут стремительный рост цен на топливо(
arturkamd
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