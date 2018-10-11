Ціни на нафту продовжують відновлюватися помірними темпами вранці в понеділок, інвестори оцінюють темпи зростання видобутку в США і перспективи нафтовидобутку в Лівії.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 08:58
Нафта продовжує помірне зростання
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Дивися повний текст Нафта продовжує помірне зростання.
Додано: Пон 22 жов, 2018 08:59
а цены на заправках вскоре покажут стремительный рост цен на топливо(
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