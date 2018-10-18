RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
На "теплі кредити" Кабмін
додатково виділив 100 млн грн...

На "теплі кредити" Кабмін додатково виділив 100 млн грн...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20

На "теплі кредити" Кабмін додатково виділив 100 млн грн...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів України в п'ятницю ухвалив рішення про додаткове виділення 100 млн грн в 2018 році на програму "теплі кредити".

Дивися повний текст На \"теплі кредити\" Кабмін додатково виділив 100 млн грн в 2018 р. - Зубко.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20

270 + 100 млн. - на экономию газа, и пол-сотни млрд(!). - на сжигание в виде субсидий. Оптимизация-с.
forumreader
 
Повідомлень: 1479
З нами з: 09.09.09
Подякував: 251 раз.
Подякували: 369 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
90% прибутку "Нафтогазу" буде повернуто до держбюджету,... 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 22:36
19 936
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 14:51
warlamp
За програмою "Доступне житло" держава компенсує до...
R2 » Нед 21 жов, 2018 10:53
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Нед 21 жов, 2018 12:56
cannabis_ua
"Паркувальна" реформа в Києві затягнулася: немає...
R2 » Чет 18 жов, 2018 22:32
6 249
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 09:52
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.