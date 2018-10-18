Кабінет міністрів України в п'ятницю ухвалив рішення про додаткове виділення 100 млн грн в 2018 році на програму "теплі кредити".
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" Кабмін додатково виділив 100 млн грн в 2018 р. - Зубко.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20
На "теплі кредити" Кабмін додатково виділив 100 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" Кабмін додатково виділив 100 млн грн в 2018 р. - Зубко.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20
270 + 100 млн. - на экономию газа, и пол-сотни млрд(!). - на сжигание в виде субсидий. Оптимизация-с.
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