Кабінет міністрів України в п'ятницю ухвалив рішення про додаткове виділення 100 млн грн в 2018 році на програму "теплі кредити".
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" Кабмін додатково виділив 100 млн грн в 2018 р. - Зубко.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20
На "теплі кредити" Кабмін додатково виділив 100 млн грн...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На \"теплі кредити\" Кабмін додатково виділив 100 млн грн в 2018 р. - Зубко.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:20
270 + 100 млн. - на экономию газа, и пол-сотни млрд(!). - на сжигание в виде субсидий. Оптимизация-с.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:58
почему эти кредиты только на негазовые котлы? Если у человека стоит еще древний советский котел который жрет в два раза больше газа, то ему для замены на экономичный современный котел компенсация не положена. Зато на утепление - пожалуйста. Хотя экономия от замены котла позволит сэкономить больше газа. Где смысл, где логика?
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:14
а где и в каких действия правительства вы когда-нибудь видели логику, вся логика у них заключается, делай как скажет МВФ и ты в шоколаде...
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
RomanTik Потому, что котел стоит 1000 евро, а документы для его замены 1500 евро. (Техусловие на гидравлический расчет, гидравлический расчет, техусловие на подключение, техусловие на проэктирование и т. д. не считая отрезаться от отопления) Сам в 2007г отключился от отопления и поставил котел - 1000 евро котел, 1500 документы.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:07
romiks2009, если отключаться от центрального то возможно. Но если просто заменить котел на современный - то цена вопроса до 20000 грн (а если ставить дешевую модель то и менее 10 тыс). Замена окон в 3-ке - от 10 тыс грн. Где смысл? Хотя от замены котла толку в плане экономии больше.
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