Близько 60% позовів про оскарження заповіту подають близькі та далекі родичі, діти від попередніх шлюбів.
Дивися повний текст У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 10:36
У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист.
Додано: Пон 22 жов, 2018 10:36
а достоверность завещания, что именно наследодатель писал его, а не подложные лица ?
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