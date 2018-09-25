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У яких випадках можна
оскаржити заповіт, - юрист

У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:36

У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист

Пропонуємо до обговорення:
Близько 60% позовів про оскарження заповіту подають близькі та далекі родичі, діти від попередніх шлюбів.

Дивися повний текст У яких випадках можна оскаржити заповіт, - юрист.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 10:36

а достоверность завещания, что именно наследодатель писал его, а не подложные лица ?
zubovanatalia16
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