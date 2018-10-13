Агентство очікує, що зростання ВВП становитиме 3% цього року.
Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 11:57
S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед.
Додано: Пон 22 жов, 2018 11:57
Здесь на несколько месяцев вперёд сложно прогноз составить, а они на 3 года вперёд рисуют. А что, всегда ведь можно перерисовать.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:12
Сейчас вот цены на все поднимут (примерно 20%) и ........ будет 10,3% инфляции, бугага
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