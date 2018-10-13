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S&P спрогнозувало курс
гривні на три роки вперед

S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:57

S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед

Пропонуємо до обговорення:
Агентство очікує, що зростання ВВП становитиме 3% цього року.

Дивися повний текст S&P спрогнозувало курс гривні на три роки вперед.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 11:57

Здесь на несколько месяцев вперёд сложно прогноз составить, а они на 3 года вперёд рисуют. А что, всегда ведь можно перерисовать.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 12:12

Сейчас вот цены на все поднимут (примерно 20%) и ........ будет 10,3% инфляции, бугага
сова
 
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