Три місяці тому в Києві істотно подорожчав проїзд в громадському транспорті.
Дивися повний текст Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили поліпшень.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили поліпшень.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
Очередной раз вывод - среднестатистический киевлянин не хочет понимать бюджета города. Ему плевать - оплачивается ли его поездка за счет его налогов, которые могли бы пойти по назначению вместа оплаты за проезд, или с тех денег что он заплатил за проезд. И что это за суммы - ему плевать. Как и журналистам, нежелающим об этом писать, хоть и данные полностью открыты.
Главное - социалистический махровый популизм и зрада.
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