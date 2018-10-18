Три місяці тому в Києві істотно подорожчав проїзд в громадському транспорті.
Дивися повний текст Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили поліпшень.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили поліпшень.
Додано: Пон 22 жов, 2018 12:18
Очередной раз вывод - среднестатистический киевлянин не хочет понимать бюджета города. Ему плевать - оплачивается ли его поездка за счет его налогов, которые могли бы пойти по назначению вместа оплаты за проезд, или с тех денег что он заплатил за проезд. И что это за суммы - ему плевать. Как и журналистам, нежелающим об этом писать, хоть и данные полностью открыты.
Главное - социалистический махровый популизм и зрада.
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:01
у кассиров-контролёров в трамваях, троллейбусах и автобусов очень часто возникают проблемы со сдачей, а цивилизованный способов оплаты пока так и не появилось...
Додано: Пон 22 жов, 2018 13:30
Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:00
locustsucol, меня просто убивает ваша хамская манера общения. Чуть что не укладывающееся в ваше мировоззрение и сразу "вы всё врете!" И тут же ниже оказывается что возможность оплаты картой есть всё-таки не на всех маршрутах, а только на "значительной части" (а это сколько в процентах?).
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:46
Это где, ну не считая метро?
Додано: Пон 22 жов, 2018 14:55
Re: Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
Додано: Пон 22 жов, 2018 15:02
Видел типа терминал, и да, написано тест режим, и это ж не значит что там уже можно оплатить. Я чисто из интереса на троллейбусе покатаюсь когда запустят
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