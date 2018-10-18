Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...

Додано: Пон 22 жов, 2018 16:11

RomanTik написав: locustsucol, меня просто убивает ваша хамская манера общения. Чуть что не укладывающееся в ваше мировоззрение и сразу "вы всё врете!" И тут же ниже оказывается что возможность оплаты картой есть всё-таки не на всех маршрутах, а только на "значительной части" (а это сколько в процентах?). , меня просто убивает ваша хамская манера общения. Чуть что не укладывающееся в ваше мировоззрение и сразу "вы всё врете!" И тут же ниже оказывается что возможность оплаты картой есть всё-таки не на всех маршрутах, а только на "значительной части" (а это сколько в процентах?).

Какое отношение к мировоззрению имеет понятие лжи? Называть враньем - вранье - долг уважающего себя человека. А пытаться заткнуть рот такому человеку, и его высмеять в нормальном обществе вообще неприемлемо, и часто трактуется как преступление и нарушение прав, в том числе и в Украине. В том числое и на этом форуме это записано в правилах, ровно как и в головах у людей в области моральной этики.В том что Cler врёт уже в который раз, постя суда бютовскую пропаганду и зрадофилию по любому поводу, аля "все плохо", копипасты которой раскиданы в каметарях на десятках подобных сайтов - все здесь давно знают.Не нравятся мои каменты - листай ниже, уже не только я отозвался, что есть бесконтактные способы оплаты. Говорю же - приезжай в Киев - и сначала узнай воочию, прежде чем врать или защищать лжецов.