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Проїзд в Києві подорожчав,
але пасажири не помітили...

Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:04

  Faceless написав:
  Чукча2 написав:
  Faceless написав:Это где, ну не считая метро?


В тролейбусах и автобусах, но вроде пока тест режим.

Видел типа терминал, и да, написано тест режим, и это ж не значит что там уже можно оплатить. Я чисто из интереса на троллейбусе покатаюсь когда запустят

Например, на станциях скоростного трамвая давно не тест режим, и установлены эти терминалы раньше даже чем в метро были установлены.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:10

Re: досить тестувати

  locustsucol написав:на станциях скоростного трамвая давно не тест режим, и установлены эти терминалы раньше даже чем в метро были установлены.

Тестовый режим затянулся.
Т.к. скоростной трамвай сколько охватывает киевского муниципального транспорта? в процентах
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:11

  RomanTik написав:locustsucol, меня просто убивает ваша хамская манера общения. Чуть что не укладывающееся в ваше мировоззрение и сразу "вы всё врете!" И тут же ниже оказывается что возможность оплаты картой есть всё-таки не на всех маршрутах, а только на "значительной части" (а это сколько в процентах?).

Какое отношение к мировоззрению имеет понятие лжи? Называть враньем - вранье - долг уважающего себя человека. А пытаться заткнуть рот такому человеку, и его высмеять в нормальном обществе вообще неприемлемо, и часто трактуется как преступление и нарушение прав, в том числе и в Украине. В том числое и на этом форуме это записано в правилах, ровно как и в головах у людей в области моральной этики.
В том что Cler врёт уже в который раз, постя суда бютовскую пропаганду и зрадофилию по любому поводу, аля "все плохо", копипасты которой раскиданы в каметарях на десятках подобных сайтов - все здесь давно знают.
Не нравятся мои каменты - листай ниже, уже не только я отозвался, что есть бесконтактные способы оплаты. Говорю же - приезжай в Киев - и сначала узнай воочию, прежде чем врать или защищать лжецов.
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:12

Re: наверное

Задача подорожания была в том, чтобы пассажиры не заметили ухудшения. а не улучшения...
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:15

Re: личное мировозрение

  locustsucol написав:Называть враньем - вранье - долг уважающего себя человека. А пытаться заткнуть рот такому человеку, и его высмеять в нормальном обществе вообще неприемлемо, и часто трактуется как преступление и нарушение прав, в том числе и в Украине.

Успокойтесь. Не горячитесь.
Нам вы ничего не должны.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24

locustsucol, о как - уже и я оказывается врун! Но вы так и не ответили на вопрос - сколько процентов маршрутов имеют оборудование для оплаты картой, хотя говорите что такая возможность есть (в моем понимании это будет тогда когда возможность появится во ВСЁМ транспорте, иначе это лотерея). И КТО ЗДЕСЬ ВРЕТ?
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 22 жов, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:38

  sal написав:
  locustsucol написав:Называть враньем - вранье - долг уважающего себя человека. А пытаться заткнуть рот такому человеку, и его высмеять в нормальном обществе вообще неприемлемо, и часто трактуется как преступление и нарушение прав, в том числе и в Украине.

Успокойтесь. Не горячитесь.
Нам вы ничего не должны.

Разве сложно различать понятие долг перед собой, тем более когда речь о морали, не промолчать что кто-то навязчиво постоянно врет в палике, от долга кому-то, якобы тебе ? :)
locustsucol
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Повідомлення Додано: Пон 22 жов, 2018 16:43

  RomanTik написав:locustsucol, о как - уже и я оказывается врун! Но вы так и не ответили на вопрос - сколько процентов маршрутов имеют оборудование для оплаты картой, хотя говорите что такая возможность есть (в моем понимании это будет тогда когда возможность появится во ВСЁМ транспорте, иначе это лотерея). И КТО ЗДЕСЬ ВРЕТ?

Почему я должен а не ты полезть в гугл и найти эту информацию? Или уже я должен все-таки? :)
Про во "ВСЁМ ТРАНСПОРТЕ" - фантазирования задним числом дополнительных условий, выдумывание на ходу правил "своего понимания" - ни чем не лучше вранья.
Недостаточно того, что есть в гугле банально даже фотки уже нескольких видов устройств и терминалов на станциях и в транспорте? Я уже не говорю о том, чтобы пойти в крайнем случае, если так много рвения, на службу в эти предприятия и ускорить процесс автоматизации?
В данном случае ты прикрываешь свои поытки защитить враньё встречным вамагательством того, что можешь сам найти. :)
locustsucol
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  #<12
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