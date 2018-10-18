Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...

Например, на станциях скоростного трамвая давно не тест режим, и установлены эти терминалы раньше даже чем в метро были установлены.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:04
Например, на станциях скоростного трамвая давно не тест режим, и установлены эти терминалы раньше даже чем в метро были установлены.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:10
Re: досить тестувати
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:11
Какое отношение к мировоззрению имеет понятие лжи? Называть враньем - вранье - долг уважающего себя человека. А пытаться заткнуть рот такому человеку, и его высмеять в нормальном обществе вообще неприемлемо, и часто трактуется как преступление и нарушение прав, в том числе и в Украине. В том числое и на этом форуме это записано в правилах, ровно как и в головах у людей в области моральной этики.
В том что Cler врёт уже в который раз, постя суда бютовскую пропаганду и зрадофилию по любому поводу, аля "все плохо", копипасты которой раскиданы в каметарях на десятках подобных сайтов - все здесь давно знают.
Не нравятся мои каменты - листай ниже, уже не только я отозвался, что есть бесконтактные способы оплаты. Говорю же - приезжай в Киев - и сначала узнай воочию, прежде чем врать или защищать лжецов.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:12
Re: наверное
Задача подорожания была в том, чтобы пассажиры не заметили ухудшения. а не улучшения...
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:15
Re: личное мировозрение
Успокойтесь. Не горячитесь.
Нам вы ничего не должны.
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:24
locustsucol, о как - уже и я оказывается врун! Но вы так и не ответили на вопрос - сколько процентов маршрутов имеют оборудование для оплаты картой, хотя говорите что такая возможность есть (в моем понимании это будет тогда когда возможность появится во ВСЁМ транспорте, иначе это лотерея). И КТО ЗДЕСЬ ВРЕТ?
Востаннє редагувалось RomanTik в Пон 22 жов, 2018 16:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 16:38
Разве сложно различать понятие долг перед собой, тем более когда речь о морали, не промолчать что кто-то навязчиво постоянно врет в палике, от долга кому-то, якобы тебе ?
Додано: Пон 22 жов, 2018 16:43
Почему я должен а не ты полезть в гугл и найти эту информацию? Или уже я должен все-таки?
Про во "ВСЁМ ТРАНСПОРТЕ" - фантазирования задним числом дополнительных условий, выдумывание на ходу правил "своего понимания" - ни чем не лучше вранья.
Недостаточно того, что есть в гугле банально даже фотки уже нескольких видов устройств и терминалов на станциях и в транспорте? Я уже не говорю о том, чтобы пойти в крайнем случае, если так много рвения, на службу в эти предприятия и ускорить процесс автоматизации?
В данном случае ты прикрываешь свои поытки защитить враньё встречным вамагательством того, что можешь сам найти.
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