Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 18:13
locustsucol, вам уже не один я указали на то что максимум это происходит тестирование таких систем оплаты, но вы с упрямством достойным бульдозера всё равно не хотите признать тот факт что сами же и соврали что "У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой." Это ваши слова? ваши. Так вот будьте добры предоставить пруф на процент таких маршрутов - чтобы люди сами могли оценить значительная это часть или нет. Иначе это балобольство и не более.
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Додано: Пон 22 жов, 2018 19:08
час назад с Контрактовой ехала до цирка в 18-м трамвае и опять не нашла куда засунуть карту? это или мне так не везёт или всё же вы выдаёте желаемое за действительность?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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