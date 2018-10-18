Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...

Додано: Пон 22 жов, 2018 18:13

locustsucol, вам уже не один я указали на то что максимум это происходит тестирование таких систем оплаты, но вы с упрямством достойным бульдозера всё равно не хотите признать тот факт что сами же и соврали что "У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой." Это ваши слова? ваши. Так вот будьте добры предоставить пруф на процент таких маршрутов - чтобы люди сами могли оценить значительная это часть или нет. Иначе это балобольство и не более.

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