Проїзд в Києві подорожчав, але пасажири не помітили...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
locustsucol, вам уже не один я указали на то что максимум это происходит тестирование таких систем оплаты, но вы с упрямством достойным бульдозера всё равно не хотите признать тот факт что сами же и соврали что "У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой." Это ваши слова? ваши. Так вот будьте добры предоставить пруф на процент таких маршрутов - чтобы люди сами могли оценить значительная это часть или нет. Иначе это балобольство и не более.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
locustsucol написав:Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.
Даже в метро на станциях есть только один турникет где можно оплатить кредитной карточкой, в остальных - карточками метро или карточками киевлянина. В скоростном,кажется, тоже подобное есть. В остальных трамваях и автобусах не видел, в троллейбусах что-то внедряли. Насколько успешно не знаю - редко езжу.
locustsucol написав:Приезжай в Киев, посмотреть как на самом деле, перестань врать. У нас на значительной части маршрутов уже можно оплатить проезд кредиткой.
Даже в метро на станциях есть только один турникет где можно оплатить кредитной карточкой, в остальных - карточками метро или карточками киевлянина. В скоростном,кажется, тоже подобное есть. В остальных трамваях и автобусах не видел, в троллейбусах что-то внедряли. Насколько успешно не знаю - редко езжу.
На некоторых станциях метро - по два на каждом входе.